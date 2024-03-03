Günlük Burç Yorumuna Göre 4 Mart Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün sabırsız ve aceleci olabilirsin. Merkür ile Uranüs arasındaki altmışlık açı kalıbında, abartılı bir düşünce tarzıyla derin duygulara ve benzersiz fikirlere kapılabilirsin. Bu durum iş hayatında yaratıcılığını ön plana çıkarabilir. Hatta farklı fikir ve görüşlerle beklenmedik işler yapmanı sağlayabilir.

Sıra aşka geldiğinde, bu durum pek de iyiye işaret olmayabilir. Abartılı tepkilerin partnerinin hoşuna gitmeyebilir. Özellikle de sizi tartışmaya sürükleyebilecek konularda. Mesela aceleyle ve onun yerine karar vermen, küçük meseleleri uzatman ya da ilgisizlik başına çorap örebilir. Bu arada onun hakkında her şeyi bildiğini de düşünüyor olabilirsin. Ancak bugün, partnerinin hiç bilmediğin yanlarını keşfedebilirsin. Bekar Koç burçları size de bir haberimiz var. Bugün büyük bir coşku ve tutkuyla başlayacağın ilişki, uzun ömürlü olmayabilir. Uranüs'ün etkisiyle hislerin konusunda yanılabilir, bazı duyguları da tıpkı düşünceler gibi abarttığını fark edebilirsin. Umarız bunun geç olmaz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...