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Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 18:01

Merkür ile Uranüs arasındaki gerilimli açıya dikkat! Haftanın son günü bilişsel anlamda zor geçebilir. Çoğumuz için zihinsel ve duygusal anlamda karmaşa söz konusu olabilir. Tabii bu durum bazılarının yükselmesine sebep olacaktır. Fırsatlarla dolu bir güne başlıyoruz, adımlarınızı dikkatli atın! 

Peki, 18 Ağustos Pazar günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 18 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün zihinsel aktivitelerin artabilir ve düşüncelerin hızlanabilir. Aynı anda pek çok şeyi düşünebilirsin. Zaman zaman odaklanma sorunu yaşayabilirsin. Ayrıca düşünce geçişleri arasında kopukluk ve kararsızlık da söz konusu olabilir. Çünkü zihnini bir hayli yoracak olan Uranüs'ün Merkür ile yaptığı kare açı seni çokça düşünmeye teşvik edecek. 

Tam da bu noktada konudan konuya atlayabilirsin. Hatta konuşulanları fazla dinlemeyebilir ve sıklıkla kendi zihnine odaklanabilirsin. Bu aşamada belki de haftanın son gününü yalnız geçirmek sana kendini çok daha iyi hissettirebilir. Biraz miskinlik yapmak, dinlenmek ya da kendi hobilerine odaklanmak tam da ihtiyacın olan şey! 

Haliyle bu durum iş hayatına da yansıyacaktır. İş yerinde kafa karışıklıkları ve kararsızlıklar insiyatif kullanmanı engelleyebilir. İyi bir ekip lideri olmak için daha dikkatli olmalısın. Uranüs'ün seni zorlamasına rağmen, öngörülü bir şekilde hareket etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün uçuk fikirlerin ve hayallerin peşinden koşabilirsin. Denenmeyeni denemeye, yeni tecrübeler edinerek sınırları zorlamaya ve farklı olmaya odaklanabilirsin. Tam da bu noktada baskı ve kısıtlama seni kızdırabilir. Çünkü Merkür'ün Uranüs ile oluşturduğu kare açıda en isyankar sen olacaksın. Haliyle yenilikçi fikirlerin peşinden biraz da yaramaz bir tavırla hayatın tadını çıkaracaksın. 

Bugünü keşfetmeye ayırabilirsin. Şimdi ruh haline eşlik edecek kişiyi bulmak da önemli. Kim bilir belki de bugün hislerine tercüman olacak o özel kişi ruh eşindir. Yani tatlı bir tesadüfle yeni bir aşka kapılmaya hazır olmalısın. Sen sınırları zorladıkça hayat da yolunu açacak ve sana güzellikler getirecek. 

Tüm bunların yanında haftanın son gününe özel bazı kararlar vermesin. Yeni haftaya başlamadan önce iş hayatın ile ilgili kararsızlıkları sonlandırmalısın. Zira, Uranüs'ün etkisiyle kapıldığın yenilikçi fikirler iş hayatında da ufkunu açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya çıkaracaksın. Sözlerinin keskinliği kimilerini rahatsız etse de söyleyeceklerin bir hayli önemli olacak! Özellikle aile arasındaki gerginliğe ilişkin nokta atışı tespitlerle sorunları çözüme ulaştıracaksın. Hak edene hak ettiği cevabı verecek kimsenin üstünlüğünü kabul etmeyeceksin. Çünkü bugün Merkür ile Uranüs arasındaki kare açı seni cesaretlendirecek. 

Özel hayatında olduğu gibi iş hayatında da net bir tavır takılacaksın. Özellikle üstler tarafından yok sayılan hakları savunacak ya da ezilen çalışanların yanında yer alacaksın. Bu sayede düzeni kuran kişi sen olacaksın. Belki kendin içinde bir şeyler yapıp, hak ettiğin tarifi ya da zam üzerine konuşabilirsin. Ayrıca bu süreçte proje tanıtımları ve sunumlarda da ön planda yer almalısın. İletişim yeteneklerini kullanmalı ve dikkatleri üzerine çekmelisin. 

Biraz da sağlığında söz edelim! Bedensel anlamda kendini bitkin hissedebilirsin. Biraz dinlenmeye ve doğru egzersizlerle yenilenmeye ihtiyaç duyabilirsin. Vücudunun sesine kulak ver, sağlığın için doğru adımlar at. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün her şeyi reddedebilirsin! Özellikle ısrarlar ve baskılar karşısında her zamankinden çok daha dik bir duruş sergileyebilirsin. Kalıplara sığmayarak, kendi yolunda yürümek konusunda ısrarcı olabilirsin. Merkür'ün Uranüs ile oluşturduğu kare açının etkisi altında standarttan uzaklaşabilirsin. Rutinler, monoton ve tekdüze olan tüm düzenleri yıkmaya hazırsın. Bugünden itibaren hem iş hayatın hem de özel hayatın değişecek! 

İlk olarak iş hayatındaki değişiklikleri ele alalım! Kariyerinin seyrini değiştirecek adımı atmak üzeresin. Uzmanlık alanını besleyecek eğitim ve seminerlere katılabilirsin. İlgi alanlarına ve yeteneklerine uygun yeni bir kariyer planı yapmaya hazırsın. Uranüs'ün verdiği destek ile her şeye sıfırdan başlamaya bile razısın. 

Aşk hayatında ise ayrılık kapında. Özellikle seni dibe çeken ve mental anlamda yoran ilişkiden uzaklaşmak isteyebilirsin. Sorunların sıradanlaştığı ve tartışmaların büyüdüğü ilişkiler duygularını incitiyor. Artık buna izin vermemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün sonuca odaklısın. Elindeki işi bitirmek için her zamankinden çok daha heyecanlısın. Detaylarda kaybolmak ve ayrıntıları ele almak yerine hemen sona ulaşmak istiyorsun. Fakat bu yolda önemli detayları gözden kaçırabilirsin. Özellikle finansal konularda seni riske sokacak ve uzun vadeli yatırımlarda kayba sebep olabilecek adımlar atabilirsin. Anlık düşünceler ve heyecanlarla karar vermemelisin. Çünkü Merkür ile Uranüs arasındaki kare açı gerçeğin ayrıntılarda gizlenmesine neden olabilir. 

Aile ilişkilerinde ve özel hayatında da bu durum dikkatini çekebilir. Zaman zaman etrafındaki kişilerin söylediklerinin ardında başka meseleler olduğunu fark edebilirsin. Bu dönemde içinden pazarlıklı akrabalara ve sinsi dostlara dikkat etsen iyi edersin. Zira düşman çok da uzandı değil! 

Tamam da bu noktada iş hayatında da dikkatli olman gerekiyor. En çok da finansal ortaklıklarda ve iş birliklerinde önünü görerek hareket etmelisin. Onaylayacağın ya da imzalayacağın her belgeyi dikkatle gözden geçirmelisin. İstemesen de ayrıntılar bazen önemli olabilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün zorlayıcı Merkür ve Uranüs etkileşimine hazırlanmalısın. Yaratıcı enerjine ket vuran, yenilik ve heyecana karşı temkinli yaklaşmana sebep olan kare açı kalıbında önünü görmeden hareket etmek istemeyebilirsin. Risk almaktan tamamen uzaklaşabilir, sınırlarını korumayı tercih edebilirsin. Fakat bu durumda da büyük resmi incelemek yerine detaylarda fazla zaman kaybedebilirsin. Haliyle bu durum ilerleyişinin önüne geçebilir. 

Özellikle de iş hayatında yatırım planlarında ve kariyer hedeflerinde geride kalabilirsin. Oysa meraklı ve dikkatli kişiliğine sağlık kalırsan her şey kontrol altında olabilir. Tam da bu yüzden kendini Uranüs'e fazla kaptırma deriz. Eğer bu mümkün olmuyorsa, iş hayatına ilişkin kararları yarına erteleyebilirsin. Bugün stabil düzenini koruyarak, yeni fikirleri ben süreçleri gözlemlemeyi tercih edebilirsin. 

Tüm bunların dışında aşk hayatında da kendini geri çekebilirsin. Partnerine karşı kendine güvensiz hissedebilirsin. Belki de bugün biraz yalnız kalmak ve kendini dinlemek senin için düşündüğünden çok daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün stabil düzenini korursan iyi edersin. Zira, Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının negatif etkisi yüzünden ani ve yanlış kararlar alabilirsin. Kararsızlıklarını karara bağlayabileceğin bugünün olumsuz enerjisine dikkat etmelisin. Fakat hayatında köklü değişiklikler yerine küçük düzenlemeler yapabilirsin. Peki nelere yönelmelisin? Hadi öğrenelim! 

Uranüs'ün etkisi altında olduğun bugün özellikle aile düzenine odaklanabilirsin. Aile arasındaki sorunların çözümünü bulabilirsin. Her zaman elinde tuttuğun denge iksirini kullanmanın zamanı geldi. Bu arada biraz da adaleti sağlamakla yükümlü olabilirsin. Görünen o ki hane içindeki uyum ve rahatlığın anahtarı sende! Özellikle ebeveynlerin ile partnerin arasındaki köprüyü kurman gerekebilir. Tabii bu sırada sevdiklerin için oluşturduğun dengede, kendi yerine ve konforuna da dikkat etsen iyi edersin. Herkes kadar rahat olman gerektiğini unutmamalı ve mutluluğuna odaklanmalısın. 

Bu aşamada stres ile sağlığına zarar verdiğini de hatırlatmak isteriz. Hadi bugün aynaya bak ve ne kadar değerli olduğunu hatırla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün zihinsel anlamda sabırsız ve aceleci olabilirsin. Kendi sınırlarını aşmak için heyecan dolu bir mücadeleye giriyorsun. Başarı odaklı olduğun ve çabalarının hemen karşılığını almak istediğin bir dönem seni bekliyor. Merkür ile Uranüs arasındaki kare açıdan başarıyla çıkacak yegane kişi sensin. Dezavantajları avantaja çevirmek için bir an önce harekete geçersen iyi edersin. Bu sayede istediğin hızda hedeflerine ulaşabilirsin. 

Tam da bu noktada özellikle kariyer hedeflerini odaklanman gerektiğini hatırlatmalıyız. Ticaretle, alım satımla ya da uluslararası ilişkiler üzerinden geçimini sağlıyorsan; her zamankinden daha kararlı olmalısın. Rakiplerin arasında fark yaratarak anlaşmaları hızla sağlamalısın. Bunun için bir A, B ve hatta C planın olsa iyi edersin. 

Gelelim aşk hayatına! Konu özel hayat olunca, her şey istediğin gibi gitmeyebilir. İlişkin de bazı sorunlar istediğin anda aşılamayabilir. Bu nedenle romantik ilişkinde daha temkinli ve dikkatli adımlar atmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ani kararlar ve beklenmedik hamleler senin işin. Görünen o ki dengeyi korumak, uyum sağlamak ya da kusursuza elde etmek umurunda olmadan gelişine yaşayacaksın... Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının etkisiyle kargaşadan korkmayacak aklına geleni hayata geçireceksin. Bu denli cesur ve yaratıcı halin sana büyük kazançlar getirecek. Aldığın hemen her riskden kârlı çıkacak, kendi dengini ve düzenini inşa edeceksin. 

Bu aşamada atacağın ilk adım, iş hayatında kendine yeni bir konfor alanı oluşturmak olabilir. Kariyerinde yükselmeni sağlayacak huzurlu atmosferi oluşturarak kontrolü eline alabilirsin. Sınırları zorlamak sana kendini özgür ve güçlü hissettirecektir. 

Hadi biraz da özgürlük ile aşk hayatın arasındaki dengeden söz edelim! Bugünlerde ilişkinde dengeyi korumak senin için düşündüğünden çok daha zor olabilir. Başına buyruk tavırların, partnerin ile aranı açabilir. Özgürlük yalnızlık değildir, bunu unutma ve partilerinle mutlu olmaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün daha fazla bilgi ve beceri edinmeye odaklanabilirsin. Gelişmek, yenilenmek ve öğrenmek senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Ufkunu açacak etkinlikler ve yolculuklar seni bekliyor. Hayata karşı motive ve heyecanı tavrına kendine yeni ilgi alanları bulabilirsin. Belki de iş hayatını ilgi alanların üzerine inşa ederek hobilerinden para kazanabilirsin. 

Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının etkisiyle genişleyen vizyonun, iş hayatında başarılarını artırabilir. Şimdi edindiğin bilgileri ve tecrübene uygulamaya dökmenin zamanı geldi. Daha iyisine değil en iyisini yapmak için hazırsın! Bu aşamada detaycı kişiliğin, dikkatinle disiplinin seni destekleyecektir. Ne diyelim başarmak senin doğanda var! 

Her ne kadar sıklıkla göz ardı etsen de biraz da duygularından söz edelim. Bu dönemde seni şaşırtacak bir kişiden ilgi görebilirsin. İtiraflar ve hoş sürprizler kafanı karıştırabilir. Belki de kalbine aşkı açmanın zamanı gelmiştir. Birilerinin sınırlarını işgal etmesine, kalbin salmasına ve hayatı seninle paylaşmasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün sorunlar karşısında akıl yürüterek yaratıcı çözümler bulabilirsin. Etrafındaki insanların sinirini ve gerginliğini yatıştıracak bir dinginlikle düzeni sağlayabilirsin. Özellikle aile arasındaki atışmalarda kelimenin tam anlamıyla hakem olabilirsin. Haklı ile haksızı ayırmak ve ortak malların paylaşımını sağlamak gibi önemli bir görevi üstlenebilirsin. Bu aşamada otoriteni kullanmalı, doğru bildiğin konularda kendinden emin bir şekilde hareket etmelisin. 

Merkür ile Uranüs arasındaki gerilimli açının yatıştırıcı enerjisi sende saklı. Bu nedenle şifalı bir enerjiye sahip olabilirsin. İyileştirici gücünü kendi hayatında da kullanmalısın. Özellikle romantik ilişkini dikkatle yönetmeli ve partnerin ile aranda sükuneti sağlamalısın. Belki belki keyifli bir akşam yemeğinde, biraz da romantik dokunuşlarla duygularını açık ve net bir şekilde ifade edebilirsin. 

Tüm bunların dışında iş hayatında da kendine güvenli bir liman inşa etmeye ne dersin? Düzenini kendi oluşturduğun ve otoriteni gösterebildiğin alanlara yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün rahatlayacak ve ferahlayacaksın. Huzura ulaşmanı sağlayacak gelişmeler ve güzel haberler alacaksın. Özellikle iş hayatını ilgilendiren konularda ve finansal ortaklıklarda olumlu gelişmeler peşi sıra yaşanacak. Açıkçası, Merkür ile Uranüs arasındaki güçlü açının etkisiyle çözüm ayağına gelecek. Bu belki bir iş teklifi belki de bir terfi olabilir. Ama kesin olarak söyleyebiliriz ki bugünden itibaren iş hayatında elini güçlendirecek gelişmeler yaşanacak. Fırsatları iyi değerlendirmelisin. 

Öte yandan yatırımlarını ve bütçeni de gözden geçirsen iyi edersin. Kazanma enerjisine senin ile olduğu bugünlerde her yolu denemelisin. Şansını zorlamalı, gerekirse uzman desteği almalı ve büyümeye odaklanmalısın. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Romantik ve sevgi dolu yaklaşımın birinin dikkatini çekecek. Sanıyoruz bir süredir iletişimde olduğun ya da flört ettiğim kişi ile yeni bir başlangıç yapacaksın. Aslında hayatında olan bu kişiyle yeni bir heyecana atılmak, seni düşündüğünden çok daha fazla mutlu edecek. Hâlâ ne bekliyorsun, unutma bazen bir tebessüm bile yeter! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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