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Günler Boyunca 'Kara İnzivada' Yaşayan Çağla Şıkel Bu Kez Gönüllü Olarak Çalışmasıyla Dikkat Çekti

Günler Boyunca 'Kara İnzivada' Yaşayan Çağla Şıkel Bu Kez Gönüllü Olarak Çalışmasıyla Dikkat Çekti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.04.2024 - 17:08

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel son zamanlarda yaptığı kamplar ve deneyimler ile gündeme geliyor. Buz banyosunun ardından gözleri kapalı bir şekilde birkaç gün yaşamayı deneyimleyen Şakla Şıkel, yeni bir deneyime daha imza attı.

Çağla Şıkel bu kez de gönüllü olarak çalıştığı anları paylaştı.

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Manken ve sunucu Çağla Şıkel, uzun yıllardır pek çok kişi tarafından takip edilen bir isim.

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, uzun yıllardır pek çok kişi tarafından takip edilen bir isim.

Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim, yıllardır ekranların sevilen yüzleri arasında. Haliyle kendisinin özel hayatı da yakından takip ediliyor.

Meditasyon ve yogayı günlük yaşamanın bir parçası haline getirmiş olan Çağla Şıkel, her geçen gün yeni deneyimlere de imza atıyor.

Meditasyon ve yogayı günlük yaşamanın bir parçası haline getirmiş olan Çağla Şıkel, her geçen gün yeni deneyimlere de imza atıyor.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlü isim, bu deneyimlerini de sık sık paylaşıyor.

Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda buz dolu bir fıçıya girmiş, soğuk korkusunu oğluyla birlikte aşmayı hedeflemişti.

Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda buz dolu bir fıçıya girmiş, soğuk korkusunu oğluyla birlikte aşmayı hedeflemişti.

Ünlü isim, buz dolu fıçıya girdiği anları ise  'O benden cesaret aldı, ben de ondan… Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı. İyi ki benimleydin oğlum, teşekkür ederim.  İkimiz de soğuktan nefret ediyoruz. İkimiz de üşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi, soğuk duş almayı da öyle…' notunu düşerek paylaşmıştı.

Buz fıçısını deneyiminin ardından Çağla Şıkel, 4 gün boyunca gözlerinde bantla yaşadığı bir uygulamayı deneyimledi.

Buz fıçısını deneyiminin ardından Çağla Şıkel, 4 gün boyunca gözlerinde bantla yaşadığı bir uygulamayı deneyimledi.

Asıl amacı kalp ve duygularlarla hareket edebilmeyi öğrenmek olan bu uygulamanın ardından, Çağla Şıkel 4. günün sonunda göz bantlarını çıkardığı anları paylaşmıştı.

"Sadece kendimle olan bir yolculuk... Bilinmezliğin derinliğinde boğulmadan her adımı her karışı keşfeder gibi."

"Sadece kendimle olan bir yolculuk... Bilinmezliğin derinliğinde boğulmadan her adımı her karışı keşfeder gibi."

Çağla Şıkel, deneyimlerini ise sosyal medyadan aktarmış, karanlık inziva sırasında çekilen videoları paylaşmıştı.

Fakat kendisi eleştirilere maruz kalmıştı;

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Çağla Şıkel bu kez de yoga hocasının kurmuş olduğu merkezde gönüllü olarak çalıştı, merkezdeki mutfakta yemek dağıttı.

Çağla Şıkel bu kez de yoga hocasının kurmuş olduğu merkezde gönüllü olarak çalıştı, merkezdeki mutfakta yemek dağıttı.
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