Günler Boyunca 'Kara İnzivada' Yaşayan Çağla Şıkel Bu Kez Gönüllü Olarak Çalışmasıyla Dikkat Çekti

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel son zamanlarda yaptığı kamplar ve deneyimler ile gündeme geliyor. Buz banyosunun ardından gözleri kapalı bir şekilde birkaç gün yaşamayı deneyimleyen Şakla Şıkel, yeni bir deneyime daha imza attı.

Çağla Şıkel bu kez de gönüllü olarak çalıştığı anları paylaştı.