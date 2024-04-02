Günler Boyunca 'Kara İnzivada' Yaşayan Çağla Şıkel Bu Kez Gönüllü Olarak Çalışmasıyla Dikkat Çekti
Günler Boyunca 'Kara İnzivada' Yaşayan Çağla Şıkel Bu Kez Gönüllü Olarak Çalışmasıyla Dikkat Çekti
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel son zamanlarda yaptığı kamplar ve deneyimler ile gündeme geliyor. Buz banyosunun ardından gözleri kapalı bir şekilde birkaç gün yaşamayı deneyimleyen Şakla Şıkel, yeni bir deneyime daha imza attı.
Çağla Şıkel bu kez de gönüllü olarak çalıştığı anları paylaştı.
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Manken ve sunucu Çağla Şıkel, uzun yıllardır pek çok kişi tarafından takip edilen bir isim.
Meditasyon ve yogayı günlük yaşamanın bir parçası haline getirmiş olan Çağla Şıkel, her geçen gün yeni deneyimlere de imza atıyor.
Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda buz dolu bir fıçıya girmiş, soğuk korkusunu oğluyla birlikte aşmayı hedeflemişti.
Buz fıçısını deneyiminin ardından Çağla Şıkel, 4 gün boyunca gözlerinde bantla yaşadığı bir uygulamayı deneyimledi.
"Sadece kendimle olan bir yolculuk... Bilinmezliğin derinliğinde boğulmadan her adımı her karışı keşfeder gibi."
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Çağla Şıkel bu kez de yoga hocasının kurmuş olduğu merkezde gönüllü olarak çalıştı, merkezdeki mutfakta yemek dağıttı.
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