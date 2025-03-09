Güney Koreli Aktör Lee Min-ho'nun Türk Bir Hayranı ile Balon Patlatma Yarışı Yaptığı Anlar Viral Oldu

Ülkemizde, Güney Kore'nin yapımları büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılanıyor. Bu yapımlar, izleyicileri kendine çekmeyi ve onları ekrana kilitlemeyi başarıyor. Özellikle genç kesim bu dizilere büyük hayranlık duyuyor. Bu dizi ve filmler, Türk izleyicilerin zevkine hitap ediyor ve onları farklı bir kültürle buluşturuyor. Bu nedenle, Güney Kore yapımlarının ülkemizdeki popülaritesi her geçen gün artıyor. Aynı şekilde Koreli oyunculara da ilgi giderek artıyor.
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Türk bir hayranı, Koreli aktör Lee Min-ho ile sahnede balon patlatma yarışına katıldı.
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O anlar sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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