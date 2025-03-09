Güney Koreli Aktör Lee Min-ho'nun Türk Bir Hayranı ile Balon Patlatma Yarışı Yaptığı Anlar Viral Oldu

Ülkemizde, Güney Kore'nin yapımları büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılanıyor. Bu yapımlar, izleyicileri kendine çekmeyi ve onları ekrana kilitlemeyi başarıyor. Özellikle genç kesim bu dizilere büyük hayranlık duyuyor. Bu dizi ve filmler, Türk izleyicilerin zevkine hitap ediyor ve onları farklı bir kültürle buluşturuyor. Bu nedenle, Güney Kore yapımlarının ülkemizdeki popülaritesi her geçen gün artıyor. Aynı şekilde Koreli oyunculara da ilgi giderek artıyor.