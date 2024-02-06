Güne İyi Başlamanı Sağlayacak Şey Ne?

Sabahları uyanmakta ve güne zinde başlamakta yer yer sorun yaşadığın aşikar. Halbuki, bu denklemi değiştirmek ve güne bomba gibi başlamak için yalnızca birkaç küçük adım atman yeterli! 🤗

Çok değil, yalnızca 10 dakika daha erken uyanarak sabah egzersizlerini, vücut esnetme ve gerdirme hareketlerini yaparsan sabahların bambaşka bir forma kavuşabilir! 🎉