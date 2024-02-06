Güne İyi Başlamanı Sağlayacak Şey Ne?
Güne İyi Başlamanı Sağlayacak Şey Ne?
Güne iyi başlamak için herkesin kendine özgü sebepleri ve motivasyonu olabilir. Eğer sen henüz bu sorunun cevabını veremediysen işte aradığın test burada!
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1. İyi başlangıçlar için önce gözünü ilk açtığın ana odaklanalım. Sabahları nasıl uyanırsın? 😴
2. Herhangi bir sabah rutini? 🙄
3. Kimilerine göre aşk, kimilerine göre gereksiz: Kahvaltıyla aran nasıl?
4. Sihirli bir güçle bir kahve türüne dönüşecek olsan, bu hangisi olurdu?
5. Yolculuk sırasındaki müzik tercihlerini öğrenebilir miyiz? 🤨
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6. Sabahlarından bir şeyi çıkarma hakkın olsa bu hangisi olurdu?
7. Peki, sana göre günün en tatlı zamanı? 🤔
8. Günlük hayatta sana en çok enerji veren ve kendini iyi hissettiren şey aşağıdakilerden hangisi?
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