Güne Başlarken veya İş Aralarında Leziz Bir Kahveye İhtiyaç Duymamızın 10 Sebebi

Sabahları ya da iş aralarında koşarak kahveye sarılmanızın bir nedeni enerjinizi yükseltmesidir. Kahvedeki kafein sayesinde kendinizi daha dinç hissedersiniz ve yaptığınız işlere odağınız tam olur. Ayrıca psikolojik olarak da sizi etkileyerek motivasyonunuzu yükseltir.