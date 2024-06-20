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Günde Sadece Birkaç Dakika Ayırarak Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

etiket Günde Sadece Birkaç Dakika Ayırarak Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 10:46

Parlak, canlı ve sağlıklı bir cilde sahip olmak her zaman hayalimiz olmuştur. Peki ya size bunun için sadece günde birkaç dakikanızın yeteceğini söylesem? Evet, doğru duydunuz! Cilt tipinize uygun basit bir rutin ile kusursuz bir cilde kavuşmanız mümkün.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 18.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Adım: Temizleme.

1. Adım: Temizleme.

Cilt bakımı yolculuğunun ilk ve en önemli adımı cildinizi temizlemektir. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez cildinizi temizlemelisiniz. Kuru cilde sahipseniz sadece suyla yıkamak yeterli olabilir. Akşam ise gün boyunca biriken kirleri, makyajı ve güneş kremini temizlemek için cilt tipinize uygun bir yağ bazlı temizleyici kullanarak 60 saniye kadar parmak uçlarınızla masaj yaparak cildinizi temizleyin daha sonrasında su bazlı temizleyiciyle yıkamayı unutmayın.

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2. Adım: Nemlendirme.

2. Adım: Nemlendirme.

Cilt tipiniz yağlı olsa bile nemlendirme cilt bakımı için mutlaka gerekli bir adımdır. Temizledikten sonra nemlendirilmeyen cilt, tahrişe açık hale gelir. Non-komedojenik, yani gözenekleri tıkamayan ve yağsız bir nemlendirici kullanın. Hassas cildiniz varsa parfümsüz bir nemlendirici tercih edebilirsiniz.

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Hepsiburada

3. Adım: Güneşten Korunma.

3. Adım: Güneşten Korunma.

Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak olmazsa olmazdır. Geniş spektrumlu (UVA ve UVB'ye karşı koruma sağlayan) bir güneş kremi kullanın ve her gün güneş kreminizi yenilemeyi unutmayın.

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Hepsiburada

Hazırlanın, çünkü sırada ek adım önerilerimiz var! Tonikle başlayalım istedik.

Hazırlanın, çünkü sırada ek adım önerilerimiz var! Tonikle başlayalım istedik.

Geçmişte, cilt bakımı rutinlerinin olmazsa olmazı toniklerdi. Ancak, günümüzde bu ürünlerin gerekliliği sorgulanmaktadır. Eğer tonik kullanmayı düşünüyorsanız, alkolsüz ve doğal içerikli olanları tercih etmelisiniz.

Tonik Nasıl Kullanılır:

  • Cildinizi temizleyicinizle yıkadıktan sonra pamuğa tonik dökün.

  • Pamuğu cildinize nazikçe bastırarak tonikleyin.

  • Göz çevrenizden kaçının.

  • Tonik kuruduktan sonra nemlendiricinizi uygulayın.

Önerilerimiz burada

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Hepsiburada

Peeling

Peeling

Peeling, ölü cilt hücrelerini cilt yüzeyinden uzaklaştırarak cildinizin yenilenmesine ve canlanmasına yardımcı olan bir cilt bakımı işlemidir. Cildinizin daha pürüzsüz, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Haftada 1 veya 2 kez peeling yapabilirsiniz. 

Önerilerimiz burada

Yüz için peeling önerilerinin devamı burada

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Serumlar

Serumlar

Serumlar, cilt bakım rutininize ekleyebileceğiniz güçlü ve hedef odaklı ürünlerdir. Cildinizin ihtiyaçlarına göre belirli cilt problemlerini çözmeyi amaçlarlar.

Serumların Faydaları:

  • Cilt sorunlarını hedefler: Serumlar, belirli cilt problemlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde çözmeye yardımcı olur.

  • Cildi nemlendirir: Serumlar, cildin nemini korumasına yardımcı olur.

  • Cilt bariyerini güçlendirir: Serumlar, cildin dış etkenlere karşı daha dirençli olmasını sağlar.

  • Cilt görünümünü iyileştirir: Serumlar, cildin daha parlak, pürüzsüz ve genç görünmesini sağlar.

Cilt tipinize uygun serumları merak ediyorsanız buraya tıktık

Daha fazla yüz serumu önerisi burada

Hepsiburada

Yüz Maskeleri

Yüz Maskeleri

Yüz maskeleri, cildinize yoğun bir şekilde nemlendirici, besleyici ve yenileyici bakım sağlayan ürünlerdir. Cilt tipinize ve ihtiyaçlarınıza göre farklı içeriklere sahip maskeler arasından seçim yapabilirsiniz.

Yüz Maskesi Çeşitleri:

  • Nemlendirici Maskeler: Kuru ciltler için idealdir. Cildin nemini korumasına ve daha yumuşak görünmesine yardımcı olur.

  • Besleyici Maskeler: Cildin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlar. Cildin daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlar.

  • Arındırıcı Maskeler: Ciltteki kirleri ve yağı temizler. Gözenekleri sıkıştırmaya yardımcı olur.

  • Kırışıklık Karşıtı Maskeler: Kırışıklıkların görünümünü hafifletmeye ve cildin daha sıkı görünmesini sağlamaya yardımcı olur.

  • Leke Karşıtı Maskeler: Cilt lekelerinin görünümünü hafifletmeye ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur.

  • Sakinleştirici Maskeler: Ciltteki kızarıklığı ve tahrişi yatıştırır. Cildi nemlendirir ve rahatlatır.

Buradan ulaşın

Öne çıkan yüz maskelerinin hepsi görüntülemek için buraya tıklayın

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Son olarak, cilt bakımı ile ilgili altın kuralları gözden geçirelim.

Son olarak, cilt bakımı ile ilgili altın kuralları gözden geçirelim.

  • Ürünleri uygularken ince yapılı ürünleri daha kalın yapılıların altına uygulamalısınız. İnce yapılı ürünler tonikler, losyonlar ve serumlar; kalın yapılı ürünler ise nemlendiriciler ve bakım yağlarıdır.

  • 'Az çoktur' felsefesini benimseyin. Çok fazla ürün kullanmak cildinize zarar verebilir. Sadelik en verimli sonucu verir.

  • Cildinizin kendini yenilemesi 28 gün sürer. Yeni bir ürünün işe yaradığının ilk delillerini görmek en az 2-3 ayı bulabilir. Sabırlı olun!

  • Tutarlılık çok önemlidir. Sağlam bir sabah-akşam rutini belirleyin ve en az 2-3 ay boyunca bu rutine sadık kalın.

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