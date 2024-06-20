Günde Sadece Birkaç Dakika Ayırarak Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?
Günde Sadece Birkaç Dakika Ayırarak Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?
Parlak, canlı ve sağlıklı bir cilde sahip olmak her zaman hayalimiz olmuştur. Peki ya size bunun için sadece günde birkaç dakikanızın yeteceğini söylesem? Evet, doğru duydunuz! Cilt tipinize uygun basit bir rutin ile kusursuz bir cilde kavuşmanız mümkün.
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Bu içerik 18.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Adım: Temizleme.
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2. Adım: Nemlendirme.
3. Adım: Güneşten Korunma.
Hazırlanın, çünkü sırada ek adım önerilerimiz var! Tonikle başlayalım istedik.
Peeling
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Serumlar
Yüz Maskeleri
Son olarak, cilt bakımı ile ilgili altın kuralları gözden geçirelim.
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