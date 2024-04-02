Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Günde On Bin Adım Atmanın Vücudumuza 11 Faydası

etiket Günde On Bin Adım Atmanın Vücudumuza 11 Faydası

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 18:16

Yürümek başlı başına bir terapi gibi. Gün içerisinde hareketli halde olmanın vücudumuz için inanılmaz faydaları var. Gelin bunlara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kalp sağlığını iyileştirir.

1. Kalp sağlığını iyileştirir.

Yürümek, kalp sağlığını artırır ve kalp-damar sistemini güçlendirir. Düzenli yürüyüş, kalp krizi riskini azaltırken adımlarını sana daha çok sevdirecek. Düzenli olarak attığın her adımın hayatın boyunca sana getireceği çok büyük faydalar var.

2. Kilo kontrolüne yardımcı olur.

Easında yürümek kalori yakmanın en etkili yollarından biri. Bu da aldığın enerjiyi gün içinde yakmanı sağlar. Günde on bin adım atmaya çalışmak, metabolizmayı hızlandıracağından da kilo kaybetmene olanak tanır.

3. Kasları güçlendirir.

Sürekli hareket halinde olmak ve tempolu yürüyüş, vücuttaki kasları güçlendirir ve esnekliği artırır. Özellikle düzenli yürüyüş, bacak ve kalça kaslarını muhteşem bir hale getirir. Özetle daha fit görünürsün.

4. Eklemleri korur.

4. Eklemleri korur.

Düzenli adım atmak eklemleri esnek ve sağlıklı tutar. Tam da bu yüzden eklem ağrıları yaşamazsın. Aynı zamanda hafif bir yük taşıdığı için eklemlere zarar vermez, aksine onları güçlendirir. Sadece bugünü değil yaşlılığının için de yatırım yapmış olursun.

5. Kemik yoğunluğunu daha iyi bir hale getirir.

Yürümek, kemik yoğunluğunu iyi bir hale getirirken aynı zamanda osteoporoz riskini azaltır. Diğer spor aktivitelerinden daha az riskli ve sorunsuz olduğunu düşünürsek verimi oldukça yüksek diyebiliriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kan basıncını düşürür.

6. Kan basıncını düşürür.

Tansiyon gerçekten çok sinsi bir hastalık. Ama düzenli olarak günlük on bin adım atmak kan basıncını düşürdüğünden özellikle hipertansiyonu olan kişiler için verimli kabul edilir. Bol bol yürüyüş seni tansiyon riskinden koruyacaktır.

7. Duygusal olarak daha mutlu hissettirir.

Aktif haldeki yürüyüş esnasında serotonin ve endorfin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını hızlandırır. Bu da otomatik olarak stresi azaltır ve mutluluk halinin yükselmesine sebep olur. Yürümek en büyük terapidir diye boşuna dememişler. Kulaklığını da yanına alırsın daha güzeli yok.

8. Uyku düzeni sağlar.

Aslında biraz matematik hesabı gibi düşünebilirsin. Özellikle gün boyunca yeterince aktivite gösterdiğinde, insan geceleri daha rahat ve kolay şekilde uyur. Pilin bitip şarj edilmesi de diyebiliriz.

9. Beyin sağlığını destekler.

Her gün düzenli olarak adım atmak, bilişsel fonksiyonları hızlandırırken bir taraftan da beyin sağlığını destekliyor. Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyuculuk da sağlıyor.

10. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

10. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vücudunun akışını bu şekilde stabil tutarken aynı anda bağışıklık sistemini de daha güçlü hale getiriyor ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Uzun ömürlü ve sağlıklı bir yaşama öncü olur.

11. Uzun ömürlü ve sağlıklı bir yaşama öncü olur.

Genel sağlık durumunu ve yaşam süresini uzatır. Araştırmalar, günde on bin adım atmanın uzun ömürlülükle ilişkilendirildiğini gösteriyormuş.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?