Günde On Bin Adım Atmanın Vücudumuza 11 Faydası

Aktif haldeki yürüyüş esnasında serotonin ve endorfin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını hızlandırır. Bu da otomatik olarak stresi azaltır ve mutluluk halinin yükselmesine sebep olur. Yürümek en büyük terapidir diye boşuna dememişler. Kulaklığını da yanına alırsın daha güzeli yok.