Gün İçinde Sana Canlılık Verecek Şey Ne?
Gün İçinde Sana Canlılık Verecek Şey Ne?
Gün içinde daha enerjik olmak istiyorum fakat ne yapabileceğimi, bu enerjiyi nerede bulabileceğimi bilmiyorum diyorsan seni teste alalım!
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1. İlk soruyla başlayalım! Uyandığında tamamen uykunu almış ve sakin bir biçimde uyanıyor musun?
2. Peki ya senin yaşama bakış açın bir emoji olsaydı hangisi olurdu?
3. Gün içinde yeteri miktarda su içtiğini söyleyebilir misin?
4. Eğer senin bir günün şarkı olsaydı hangi türde olurdu?
5. Diyelim ki çalışıyorsun ve çok uykun geldi. Hangisini yaparsın?
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6. Senin enerjin günün hangi vaktinde daha yüksek oluyor?
7. Bugün hiç kahkaha attın mı?
8. Son soru! Kendine bir özellik ekleme şansın olsa hangisini eklerdin?
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