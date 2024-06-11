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Gülü Seven Dikenine Katlanır: Yazı Her Ne Kadar Sevsek de Biz Kadınları Zorlayan 10 Yanı

etiket Gülü Seven Dikenine Katlanır: Yazı Her Ne Kadar Sevsek de Biz Kadınları Zorlayan 10 Yanı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 18:01

Yaz ayları her ne kadar keyifli ve birçok eğlenceli aktivite için ideal olsa da kadınların çektiği zorluklar say say bitmez. Biz birazını yine de aşağıda yazdık ama tüm sorunlara rağmen yazın keyfini kadınlar çıkarıyor diyebiliriz!

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1. Tüy alma problemleri...

Yazın kadınlar için en zor yanlarından biri tüy almak problemleri olabilir. Kısa kıyafetler giymek de tüy alma aralığının sıklaşmasına neden olur. Bu da ağda, epilasyon, jilet gibi zahmetli tüy alma yollarının sıklaşması anlamına gelir.

2. Güneş kremini yenilemek...

Güneşin zararlı UV ışınlarına karşı cildi korumak için sık sık güneş kremi kullanmak gerekir. Özellikle güneşe doğrudan maruz kalıyorsanız 2-3 saate bir oturduğunuz yerde bile güneş kremi sürmelisiniz. Ki bu da epey yorucu bir iş...

3. Sıcaktan makyajın akması...

Havalar sıcak olsa bile evden çıkmadan önce saatlerimizi güzel makyaj yapmak için harcarız ve çok özen gösteririz. Sonra güneşe bir çıkarız ki özellikle sürdüğümüz o göz kalemleri, maskara, fondöten akmış gitmiş... Delirmemek elde değil! 😅

4. Saç bakımı sıklaşır...

Güneş, deniz, havuz suyu saçı sertleştirir ve kurutur. Bundan dolayı da saç bakım ürünlerine daha çok ihtiyaç duyarız. Hem maliyetin artmasına hem de saçlarımıza harcadığımız mesainin artmasına neden olur...

5. Kıyafet seçmek de büyük bir dert.

Hem şık hem de rahat olmak yazın oldukça zor bir durum. Kıyafetlerin terletmemesi ama rahat olması her zaman her zaman kolay değildir. Bir de bunun üstüne güzel görünmek de işin cabası..

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6. Kombini yaptık peki ayakkabı?

Sandalet ve terlikler ayakta iz bırakabilir, uzun yürüyüşlerde rahatsızlık verebilir. Spor ayakkabı ise çorapla giyildiği için insanı sıcaklatmaya yetiyor. Bir de açık ayakkabı giyince ayakların sürekli bakımlı olması derdi var. Çok zor bir iş!

7. Terlememek için önlemlerini hep alırlar.

Sıcak hava terlemeyi epey arttırır ve bu da istenmeyen kokulara sebebiyet verebilir. Ter önleyici ürünler kullanmak şart olsa da yazın sürekli duş almak terlemenin önüne büyük ölçüde geçer.

8. Diyete ve forma önem vermek...

Yazın sıfır beden algısı kadınların sırtında adeta bir yük... Bunun için de yenen salatalar, formda kalmak için içilen smoothieler kadınları güzel yemeklerden mahrum bırakıyor. Diyet ve formda kalma programları kadınlar için en büyük dertlerden biri!

9. Alerjiler işin içine girdiğinde her şey daha kötü...

Yazın polenler ve diğer alerjenler daha yaygın hale gelir ve kadınlar için bir dert makinesi diyebiliriz. Alerjiden dolayı gelen kaşınma, daha sonrasında cilt problemlerine yol açması yazın en kötü yanlarından biridir.

10. Çocuklu anneler için yaz tatili bir kabusa dönüşebiliyor! 😅

Eğer çocuğunuz varsa yaz tatilleri pek yaz tatili gibi geçmez. Onların güvenliği, eğlencesi, ihtiyaçları için sürekli tetikte olmak da sizi tatilden alıkoyar. Maalesef anneler için yaz tatili sadece çocukların peşinden koşturmakla geçiyor...

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