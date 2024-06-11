Gülü Seven Dikenine Katlanır: Yazı Her Ne Kadar Sevsek de Biz Kadınları Zorlayan 10 Yanı
Gülü Seven Dikenine Katlanır: Yazı Her Ne Kadar Sevsek de Biz Kadınları Zorlayan 10 Yanı
Yaz ayları her ne kadar keyifli ve birçok eğlenceli aktivite için ideal olsa da kadınların çektiği zorluklar say say bitmez. Biz birazını yine de aşağıda yazdık ama tüm sorunlara rağmen yazın keyfini kadınlar çıkarıyor diyebiliriz!
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1. Tüy alma problemleri...
2. Güneş kremini yenilemek...
3. Sıcaktan makyajın akması...
4. Saç bakımı sıklaşır...
5. Kıyafet seçmek de büyük bir dert.
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