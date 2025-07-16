GreaTR & Futurebright Ortaklığıyla Araştırıldı… Koşullar Eşitlendiği Takdirde Yurt Dışı Cazibesini Yitiriyor!

10 gençten yaklaşık 6’sı bugüne kadar yurt dışında iş veya staj arama sürecine girdiğini belirtiyor. Yurt dışında iş arama tecrübesi yaşayan 10 gençten yaklaşık 7’si bu süreçte tercih kriterleri, çalışma & oturma izni, network eksikliği gibi bir takım zorluklar yaşadığını ifade ediyor.
Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 93’ü, tekrar seçim şansı olsa yine yurt dışında okumayı tercih edeceğini söylüyor.
Ancak bu tercihin arkasında Türkiye’den kaçış değil, dünya vatandaşı olma arzusu yatıyor.
Yine de vatanıma dönerim diyenler…
Eğitim hayatına devam eden 5 gençten 3’ü (yüzde 61) Türkiye’ye dönmeye sıcak bakarken, 2’si dönmeyi düşünmüyor. Dönmeyi planlayanlar için en büyük motivasyon ise “ülkesine hizmet etmek ve aile – kültür bağlarına geri dönmek” olarak gösteriliyor. Dönmeyi düşünmeyenler ise Türkiye’deki ekonomik, politik ve sosyal koşulları öne sürüyor.
Türkiye’ye dönüş anlamında zihinlerdeki en büyük soru ise Türkiye’de değer görüp görmeyeceği üzerinde şekilleniyor. Dönüş yapıldığı takdirde yurt dışındaki yaşam standartlarını kaybetme korkusu ön plana çıkıyor. Özellikle şu anda Türkiye’ye dönmeyi düşünmediğini belirtenler için sosyal hakların iyileştirilmesi (yüzde 71) daha iyi maaş olanakları (yüzde 66) dönme isteklerini artıracak motivasyon yöntemleri arasında yer alıyor. Özellikle girişimcilik alanındaki deneyimlerini paylaşmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla.
Gençlerin büyük çoğunluğu yurt dışında edindikleri farklı vizyon ve bakış açılarını, disiplinli iş yapış biçimlerini Türkiye’ye taşıyarak katkı sağlamak istiyor.
Maaş kriteri = İyi yaşamak ve anlam bulmak
Gençler Türkiye’de anlamlı bir işte çalışmak istiyor, adil, iş – özel hayat dengesini koruyacak bir ortam ve saygınlık bekliyorlar ancak tüm bunların ötesinde iyi bir maaş teklifi almayı bekliyorlar. Yurt dışı eğitimi ile şanslarını yükselttiklerini düşünseler bile şirketlerin yurt dışında kazanılan yeteneklerin gösterilmesi anlamında yeterince alan açmadığını düşünüyorlar.
Mıknatıs yine İstanbul
Gençlerin yaklaşık yüzde 80’inin yurt dışından dönüşte yaşamak ve çalışmak için tercih ettikleri şehir ise İstanbul. En çok çalışma tercihi yapılan şirketler ise çok uluslu şirketler olarak öne çıkıyor.
Dönüş yapanlar genel olarak oldukça memnun…
Türkiye’ye dönüş yapan gençlerin yarısı kararından pek emin değilken diğer yarısı ise dönüş yaptığı için oldukça memnun olduğunu belirtiyor. Dönüş sonrası en büyük değişim sosyal yaşamda görülüyor.
Mezun olup dönenlerin yüzde 72’si şu anda aktif bir işte çalışıyor. Genel olarak 5 gencin 2’si kolay bir işe girme süreci geçirdiğini belirtiyor. Türkiye’ye dönen 10 kişiden 6’sı çalıştığı işte memnun olduğunu belirtiyor.
Futurebright Veri Teknolojileri Genel Müdürü Karolin Kuyumcu “Araştırmamız, gençlerin kariyerlerine uluslararası bir vizyon katma, kaliteli eğitim alma, dil becerilerini geliştirme, farklı kültürleri tanıma ve kişisel özgürlük arayışı gibi güçlü motivasyonlarla yurt dışı eğitimine yöneldiğini ortaya koyuyor. Ancak bu çekici fırsatların beraberinde yalnızlık, aidiyet sorunları, bürokratik engeller, kültürel farklılıklar ve sınırlı kariyer imkanları gibi önemli zorluklar da getirdiği belirtiliyor.
Tüm bu engellere rağmen, gençlerin büyük çoğunluğu tekrar seçim şansları olsa yine yurt dışında okumayı tercih edeceklerini ifade ediyor. Mezuniyet sonrası Türkiye'ye dönüş konusunda ise karmaşık duygular ve farklı beklentiler gözlemleniyor.
Bu araştırma, Türkiye'nin geleceği için kritik öneme sahip tersine beyin göçü sürecini anlamak ve bu alandaki uygulamaları şekillendirmek adına güçlü bir zemin sunuyor.
Tersine beyin göçünü teşvik için, bu genç yeteneklere yetkinliklerini ve yaratıcılıklarını tam anlamıyla kullanabilecekleri bir vizyon sunulması gerekiyor. Dönüş sürecini engebeli bir deneyim olmaktan çıkarıp, gençlerin yurt dışında edindikleri birikimi ve başlattıkları kariyerleri Türkiye'de büyütebilecekleri değer odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerekiyor.” diyor.
GreaTR kurucu ortağı Araz Alemfamian “Artık her şirketin tersine beyin göçü politikası olmalı. Gençler sadece dönmek istemiyor; dönmek için değer görmek, fırsat bulmak ve potansiyellerinin tanındığını hissetmek istiyor. Bu araştırma gösteriyor ki; iyi eğitim almış, nitelikli gençler maddi ve manevi anlamda desteklenirse Türkiye’ye dönmeye hazır.
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