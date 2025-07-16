GreaTR & Futurebright Ortaklığıyla Araştırıldı… Koşullar Eşitlendiği Takdirde Yurt Dışı Cazibesini Yitiriyor!

Yurt dışına eğitim almaya giden gençlerimizin yüzde 61’i Türkiye’ye dönmek istiyor.

Araştırma kapsamında genç yeteneklerin sosyal hayatları, gelecek planları, yurt dışı göç motivasyonları ile Türkiye’ye dönüşe bakış açıları ve olası bariyerleri tespit etmek ve irdelemek amacıyla 445 GreaTR üyesi ile kantitatif görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşülenlerin yarısı şu anda 1. ve 2. sınıf ağırlıklı olmak üzere şu anda yurt dışında lisans eğitimi alan öğrencilerden oluşuyor.

Mezun olan kitleye baktığımızda ise yaklaşık yarısının Türkiye’ye döndüğünü, diğer yarısının ise yurt dışında yaşamaya devam ettiğini görüyoruz.

Giden öğrencilerin yolu çoğunlukla özel okullardan geçiyor

Görüşülen kitlenin büyük çoğunluğu hayatının en az bir bölümünü özel okullarda geçirmiş. Şu anda eğitimlerinin ağırlıklı olarak lisans dönemini yurt dışında geçiriyorlar. Yaklaşık 10 gençten 1’i lisans dönemi öncesinde de yurt dışı eğitimi deneyimlemiş.

Görüşülen gençlerin büyük kısmı özel lise, Anadolu lisesi veya Fransız lisesi mezunu ağırlıklı. Yarısından çoğu sınavsız yurt dışında okuma fırsatı veren bir liseden mezun olduğunu ve lise tercih sürecinde bu durumun oldukça etkili olduğunu belirtiyor.

Eğitim görülen üniversiteler listesinin ilk sıralarını İtalya ve sonrasında Almanya’daki üniversiteler alıyor. Yurt dışında en çok okunan bölüm ise mühendislik ve onu takiben işletme ile ekonomi olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla en fazla beyin göçünü bu alanlarda verdiğimiz gözleniyor.

Koşullar eşitlenirse yurt dışı cazibesini epeyce yitiriyor.

Gençler eğitimlerine yurt dışında devam etme kararı verirken, en önemli etken gelecekteki kariyerlerine uluslararası bir boyut katmak. Öğrencilerin yarıya yakını Türkiye koşullarından bağımsız yurt dışı deneyimi istese de, yarısından biraz daha fazlası ise Türkiye’deki toplumsal, sosyal ve ekonomik koşulların yurt dışı koşullarıyla eşit olduğu senaryoda eğitim için yurt dışına çıkmayı tercih etmeyeceğini belirtiyor. Eğitimin yanı sıra daha geniş bir dünya görüşüne sahip olma arzusu da yurt dışı kararında etkili oluyor.