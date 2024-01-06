Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferman Sessizliğini Bozdu: İddiaları Yalanladı
Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferman Sessizliğini Bozdu: İddiaları Yalanladı
Şarkıcı Ferman Toprak, hakkında çıkan iddialar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Toprak, Twitter hesabında olay ile ilgili bir açıklama yayınladı.
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Hayatı Tespih Yapmışım" şarkısıyla ünlenen Ferman Toprak dün gözaltına alındı.
Şarkıcının Beykoz'da bulunan villasının yenilenmesi için 1,5 milyon TL üzerinde bir anlaşma yapmış fakat iddialara göre daha sonrasında 800 bin TL vermek istemişti.
Fiyat konusunda anlaşmazlık yaşayınca Toprak'ın işçilere saldırdığı ve silah çektiği iddia edilmişti.
Yaşananlardan sonra Ferman Toprak, Twitter hesabından bir açıklama paylaştı ve iddiaları yalanladı.
Ferman Toprak'ın paylaşımı👇
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