Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferman Sessizliğini Bozdu: İddiaları Yalanladı

'25 senelik sanat hayatımda, kendi kazancımdan fazla, çalışanların, emekçilerin yanında olduğumu; sanat camiasında beni tanıyan herkes bilir. İşçiler ve emekçiler baş tacıyken; sadece tanınırlığımdan yola çıkarak haksız kazanç elde etmek maksadıyla, gerçek olmayan iddilarla tarafıma ve kimliğime zarar veren herkese ilişkin gerekli tüm takip ve şikayetler de yapılacaktır. Olay adli mercilere intikal etmiştir. Tüm şikayetler ve hukuki süreç sonuna karar avukatım Ergin Haseki tarafından takip edilecektir.'