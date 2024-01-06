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Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferman Sessizliğini Bozdu: İddiaları Yalanladı

Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferman Sessizliğini Bozdu: İddiaları Yalanladı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 10:22

Şarkıcı Ferman Toprak, hakkında çıkan iddialar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Toprak, Twitter hesabında olay ile ilgili bir açıklama yayınladı.

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Hayatı Tespih Yapmışım" şarkısıyla ünlenen Ferman Toprak dün gözaltına alındı.

Hayatı Tespih Yapmışım" şarkısıyla ünlenen Ferman Toprak dün gözaltına alındı.

Şarkıcının Beykoz'da bulunan villasının yenilenmesi için 1,5 milyon TL üzerinde bir anlaşma yapmış fakat iddialara göre daha sonrasında 800 bin TL vermek istemişti.

Şarkıcının Beykoz'da bulunan villasının yenilenmesi için 1,5 milyon TL üzerinde bir anlaşma yapmış fakat iddialara göre daha sonrasında 800 bin TL vermek istemişti.

Fiyat konusunda anlaşmazlık yaşayınca Toprak'ın işçilere saldırdığı ve silah çektiği iddia edilmişti.

Fiyat konusunda anlaşmazlık yaşayınca Toprak'ın işçilere saldırdığı ve silah çektiği iddia edilmişti.

Haberin ayrıntıları için👇

Yaşananlardan sonra Ferman Toprak, Twitter hesabından bir açıklama paylaştı ve iddiaları yalanladı.

Yaşananlardan sonra Ferman Toprak, Twitter hesabından bir açıklama paylaştı ve iddiaları yalanladı.

Ferman Toprak'ın paylaşımı👇

Ferman Toprak'ın paylaşımı👇

'25 senelik sanat hayatımda, kendi kazancımdan fazla, çalışanların, emekçilerin yanında olduğumu; sanat camiasında beni tanıyan herkes bilir. İşçiler ve emekçiler baş tacıyken; sadece tanınırlığımdan yola çıkarak haksız kazanç elde etmek maksadıyla, gerçek olmayan iddilarla tarafıma ve kimliğime zarar veren herkese ilişkin gerekli tüm takip ve şikayetler de yapılacaktır. Olay adli mercilere intikal etmiştir. Tüm şikayetler ve hukuki süreç sonuna karar avukatım Ergin Haseki tarafından takip edilecektir.'

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