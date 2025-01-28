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Geride Bıraktığımız Hafta Futbol Gündemini Ne Kadar Yakından Takip Ettin?

Geride Bıraktığımız Hafta Futbol Gündemini Ne Kadar Yakından Takip Ettin?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.01.2025 - 15:03

Geçtiğimiz hafta yine yoğun bir futbol gündemini geride bıraktık. Sosyal medyada, yazılı basında, TV'de gördüklerimizden ne kadarı akılda kaldı hep birlikte bakalım. Yoğun gündeme yetişmek kolay değildi belki ama futbol gurmeleri bir şekilde işin içinden çıkacaktır. 10 soruluk testimizde kaç doğru yaptınız yorumlara yazmayı unutmayın! Testimiz başlıyor...

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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