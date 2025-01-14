Geride Bıraktığımız Hafta Futbol Gündemini Ne Kadar Yakından Takip Ettin?
Geride Bıraktığımız Hafta Futbol Gündemini Ne Kadar Yakından Takip Ettin?
Geçtiğimiz hafta yine yoğun bir futbol gündemini geride bıraktık. Sosyal medyada, yazılı basında, TV'de gördüklerimizden ne kadarı akılda kaldı hep birlikte bakalım. Yoğun gündeme yetişmek kolay değildi belki ama futbol gurmeleri bir şekilde işin içinden çıkacaktır. 10 soruluk testimizde kaç doğru yaptınız yorumlara yazmayı unutmayın! Testimiz başlıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu hafta oynanan maçlarda hangi tribünde "Kaşını oynatma" diyerek bir milletvekili bir başka partinin il başkanının üzerine yürüdü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu hafta oynanan maçlarda hangi hakem futbolcudan itiraz ettiği pozisyon için "Çalamadım" diyerek özür diledi?
Lazio'nun "kartal bakıcısı" Juan Bernabe hangi gerekçeyle Lazio'dan kovuldu?
Pep Guardiola kendisinden imza isteyen çocuklara ne yaptı?
Beşiktaş, bu hafta Bordumspor'u yenerek Süper Lig tarihinde mücadele etmiş 76 takımın 75'ini mağlup etti. Peki Beşiktaş'ın yenemediği tek takım hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
FA Cup'ta 5.Lig'de mücadele eden Tamworth'un mütevazı sahasında konuk ettiği dev kulüp hangisiydi?
Gazeteci Emre Bol hangi gerekçe ile mesleğinden utandığını sosyal medyada paylaştı?
Jose Mourinho, basın toplantısında "telaffuz edilemeyen takım" diyerek hangi kulübü kastetti?
Pedro Malheiro bu hafta hangi özelliği ile tarihe geçti?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın