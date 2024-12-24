Geride Bıraktığımız Hafta Futbol Gündemini Ne Kadar Yakından Takip Ettin?
Geride Bıraktığımız Hafta Futbol Gündemini Ne Kadar Yakından Takip Ettin?
Geçtiğimiz hafta yine yoğun bir futbol gündemini geride bıraktık. Sosyal medyada, yazılı basında, TV'de gördüklerimizden ne kadarı akılda kaldı hep birlikte bakalım. Yoğun gündeme yetişmek kolay değildi belki ama futbol gurmeleri bir şekilde işin içinden çıkacaktır. 10 soruluk testimizde kaç doğru yaptınız yorumlara yazmayı unutmayın! Testimiz başlıyor...
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1- Şenol Güneş elinin sıkılmaması ile ilgili yaptığı yorumda hangi cümleleri kullanarak tepki çekmişti?
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2- Kayserispor - Galatasaray maçında Muslera ile selfie çekmeye inen taraftarın ardından ikinci taraftar sahaya niye girdi?
3- Beşiktaş son 8 maçta sadece Fenerbahçe'yi yenebildi. Beşiktaş'ın son yendiği lig takımı kimdi?
4- Jose Mourinho ile 16 hafta sonunda Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yılki 16 maçlık puan durumu neydi?
5- Wolves'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira, 3-0'lık Leicester City galibiyetinden sonra hangi açıklamayı yapmıştı?
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6- Ligde darmadağın olan Manchester City puan tablosunda kaçıncı sıraya kadar geriledi?
7- Barcelona'yı son dakika golüyle yıkan Atletico Madrid'de son dakika golünü hangi yıldız kaydetti?
8- Dortmund, Nuri Şahin liderliğinde çıktığı son dört lig maçının üçü aynı skorla bitti. Bu skor neydi?
9- Arda Güler, La Liga'da bu ay hangi unvanı kazandı?
10- Son soru yerelden... Kocaelispor başkanı Recep Durul, Ertuğrul Sağlam'ın görevine hangi sözlerle son verdi?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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