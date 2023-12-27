Görüş Bildir
Haberler
Video
Geri Dönüşüm Arabasını Merdivenlerden Çıkarmakta Zorlanan Çocuğa Yardım Eden Güzel İnsan

Geri Dönüşüm Arabasını Merdivenlerden Çıkarmakta Zorlanan Çocuğa Yardım Eden Güzel İnsan

Arya
Arya - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 18:17

İçerik Devam Ediyor

Son yıllarda geri dönüşüme büyük bir önem veriliyor. Belediyelerin sıfır atık projeleriyle birbirleriyle yarışmalarının yanı sıra ev ekonomisine katkı sağlamak, ekmek parası kazanmak için birçok kişi de çevreden topladıkları geri dönüştürülebilir ürünleri paraya çevirmeye çalışıyorlar. Çevreden topladıkları ürünleri geri dönüşüm ile paraya çevirmek isteyenlerin arasında çocukları görmek ise görenleri kahrediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ailelerine ya da kendilerine katkı sağlamak için vücutlarından büyük araçlarla mahalle mahalle gezerek geri dönüştürülebilir ürün arayan çocuklardan birisi ise, el arabasını merdivenlerden çıkarmakta zorlandı.

Ailelerine ya da kendilerine katkı sağlamak için vücutlarından büyük araçlarla mahalle mahalle gezerek geri dönüştürülebilir ürün arayan çocuklardan birisi ise, el arabasını merdivenlerden çıkarmakta zorlandı.

Geri dönüşüm toplayan ve el arabası ile topladığı eşyaları taşıyan bir çocuğun arabasını merdivenlerden çıkarmakta zorlandığını fark eden Sinem Başgöynük isimli genç, yardım elini uzattı.

Geri dönüşüm toplayan ve el arabası ile topladığı eşyaları taşıyan bir çocuğun arabasını merdivenlerden çıkarmakta zorlandığını fark eden Sinem Başgöynük isimli genç, yardım elini uzattı.

'@zynpolcblc012' isimli TikTok hesabından paylaşılan o görüntüler viral olurken, o anları izlerken de 'İyi insanlar iyi ki varlar' diyeceksiniz.

İşte o görüntüler: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
4
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
hsynnnnnn

dur bekle kardes videoya cekiyim de oyle yardim edeyim.

.

Yandan koşarak kadraja giren bir kız, adı soyadı biliniyor ve video burada haber oluyor. Hımmmmmm. Ben üzülüyorum artık ya neye inanacağımızı şaşırdık. Video... Devamını Gör

Demirel can

kameranın tam o anda açık olması ve orayı çekmesi iyi denk gelmiş yoksa kurgu derdik