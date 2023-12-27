Geri Dönüşüm Arabasını Merdivenlerden Çıkarmakta Zorlanan Çocuğa Yardım Eden Güzel İnsan

Son yıllarda geri dönüşüme büyük bir önem veriliyor. Belediyelerin sıfır atık projeleriyle birbirleriyle yarışmalarının yanı sıra ev ekonomisine katkı sağlamak, ekmek parası kazanmak için birçok kişi de çevreden topladıkları geri dönüştürülebilir ürünleri paraya çevirmeye çalışıyorlar. Çevreden topladıkları ürünleri geri dönüşüm ile paraya çevirmek isteyenlerin arasında çocukları görmek ise görenleri kahrediyor.
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Ailelerine ya da kendilerine katkı sağlamak için vücutlarından büyük araçlarla mahalle mahalle gezerek geri dönüştürülebilir ürün arayan çocuklardan birisi ise, el arabasını merdivenlerden çıkarmakta zorlandı.
Geri dönüşüm toplayan ve el arabası ile topladığı eşyaları taşıyan bir çocuğun arabasını merdivenlerden çıkarmakta zorlandığını fark eden Sinem Başgöynük isimli genç, yardım elini uzattı.
İşte o görüntüler: 👇
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dur bekle kardes videoya cekiyim de oyle yardim edeyim.
Yandan koşarak kadraja giren bir kız, adı soyadı biliniyor ve video burada haber oluyor. Hımmmmmm. Ben üzülüyorum artık ya neye inanacağımızı şaşırdık. Video... Devamını Gör
kameranın tam o anda açık olması ve orayı çekmesi iyi denk gelmiş yoksa kurgu derdik