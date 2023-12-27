Geri Dönüşüm Arabasını Merdivenlerden Çıkarmakta Zorlanan Çocuğa Yardım Eden Güzel İnsan

Son yıllarda geri dönüşüme büyük bir önem veriliyor. Belediyelerin sıfır atık projeleriyle birbirleriyle yarışmalarının yanı sıra ev ekonomisine katkı sağlamak, ekmek parası kazanmak için birçok kişi de çevreden topladıkları geri dönüştürülebilir ürünleri paraya çevirmeye çalışıyorlar. Çevreden topladıkları ürünleri geri dönüşüm ile paraya çevirmek isteyenlerin arasında çocukları görmek ise görenleri kahrediyor.