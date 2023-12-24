Gelecek Nesillerin Bizi Yargılamasına Sebebiyet Verecek Günlük Hayatımızdaki 15 Durum

Mutlaka hepimiz eski nesilleri sorgulamışızdır 'bunu nasıl yapıyorlardı ya' diye, gün gelecek ilerideki nesiller de bizi sorgulayacak. Kullanıcılar da tam olarak bu konuyu tartışmış ve gelecek nesillerin bizi nereden vuracağını tahmin etmiş👇