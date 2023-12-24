Gelecek Nesillerin Bizi Yargılamasına Sebebiyet Verecek Günlük Hayatımızdaki 15 Durum
Gelecek Nesillerin Bizi Yargılamasına Sebebiyet Verecek Günlük Hayatımızdaki 15 Durum
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Mutlaka hepimiz eski nesilleri sorgulamışızdır 'bunu nasıl yapıyorlardı ya' diye, gün gelecek ilerideki nesiller de bizi sorgulayacak. Kullanıcılar da tam olarak bu konuyu tartışmış ve gelecek nesillerin bizi nereden vuracağını tahmin etmiş👇
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1. "Kanseri tedavi etme yöntemimiz yüzünden yargılarlar umarım."
2. "Okyanuslarımızı kirlettiğimiz için diyebilirler."
3. "Diyaliz. Eğer süreci biliyorsanız, korkunç ve ortaçağdan kalma."
4. "Tüm hayatı internette yayınlamamız olabilir."
5. "Bilim: "Bu plastik maddelerin geri dönüşümü gerçekten zor ve pahalıdır, asla gerçekten yok olmaz ve muhtemelen insanlar da dahil olmak üzere dünyadaki tüm organik yaşamın vücutları üzerinde korkunç uzun vadeli etkileri vardır." İnsanlar: Her zaman, her yerde, her şey için plastik kullanın."
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6. "Antibiyotiklerin aşırı kullanılmasına şaşırabilirler."
7. "Cep telefonu/internet sinyali olmayan yerlerde olmak şaşırtıcı gelebilir. Yakın zamana kadar neredeyse hiç sinyal olmayan küçük bir kasabada yaşıyordum, ancak durumun böyle olduğu yerleri giderek daha az görüyorum."
8. "Tuvalet kağıdı. Üç deniz kabuğu kullanmak için sabırsızlanıyorum."
9. "Başka bir kıtadan şişelenmiş su satın almak tuhaf gelebilir."
10. "Fiziksel ceza. Çocukların cinsiyete dayalı olarak duygusal açıdan ihmal edilmesi: kız çocuklarına kendi ihtiyaçlarını en sona koymaları öğretilirken, erkek çocuklarına duygularının iğrenç olduğu öğretilmektedir. Eğitim sisteminde özel ihtiyaçları olan çocuklara yönelik muamele."
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11. "Haftanın 5 günü çalışmaya şaşırırlar umarım."
12. "Bundan uzun bir süre sonra hayvanlara nasıl davrandığımızı gerçekten iğrenerek izleyeceğimizi düşünüyorum. Filler ölülerini gömüyor ve resim yapabiliyor, yunusların dili var ve bazılarının başparmakları büyüyor. Onlara verdiğimiz değerden daha bilinçli oldukları açık ve biz bunu haklı çıkarmak için bilinç konusundaki anlayış eksikliğimizi kullanıyoruz."
13. "Umarım insanların gerek internette gerekse gerçek dünyada birbirlerine davranış biçimlerini yargılarlar."
14. "Kullanıcı adları ve şifreleri saçma bulacaklardır."
15. "Grip ve soğuk algınlığı tedavisi olmadan yaşamak şaşırtıcı gelebilir."
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