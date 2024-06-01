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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 11:01

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 10 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Union Pacific İstasyonu, Park City, Utah.

1. Union Pacific İstasyonu, Park City, Utah.

2. Kyiv'de klise ile yer değiştiren otel.

2. Kyiv'de klise ile yer değiştiren otel.

3. Lenexa, ABD.

3. Lenexa, ABD.

1910 ve 2023

4. La Boca Mahallesi, Arjentina.

4. La Boca Mahallesi, Arjentina.

5. Stamford, Birleşik Krallık.

5. Stamford, Birleşik Krallık.

1920 ve 2006

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6. Berlin, Kreuzberg'de bisiklet yolculuğu.

6. Berlin, Kreuzberg'de bisiklet yolculuğu.

1985 ve 2018

7. 1906 depremi ve sonrası San Francisco.

7. 1906 depremi ve sonrası San Francisco.

8. Sidney, Avustralya.

8. Sidney, Avustralya.

1930 ve 2020

9. Buenos Aires.

9. Buenos Aires.

1900 ve 2023

10. Varşova'daki Napolyon Meydanı (şimdi Varşova İsyancılar Meydanı).

10. Varşova'daki Napolyon Meydanı (şimdi Varşova İsyancılar Meydanı).

1949 ve 2023

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11. Londra Kulesi.

11. Londra Kulesi.

25 yıl önce ve bugün.

12. Elbbrücke Köprüsü, Almanya.

12. Elbbrücke Köprüsü, Almanya.

1959 vs 2023

13. Grossinger'in açık havuzu.

13. Grossinger'in açık havuzu.

14. Kedarnath Tapınağı, Rudraprayag, Uttarakhand, Hindistan.

14. Kedarnath Tapınağı, Rudraprayag, Uttarakhand, Hindistan.

15. Avustralya'nın Harikalar Diyarı, Sidney.

15. Avustralya'nın Harikalar Diyarı, Sidney.

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