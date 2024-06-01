Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 10 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Union Pacific İstasyonu, Park City, Utah.
2. Kyiv'de klise ile yer değiştiren otel.
3. Lenexa, ABD.
4. La Boca Mahallesi, Arjentina.
5. Stamford, Birleşik Krallık.
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6. Berlin, Kreuzberg'de bisiklet yolculuğu.
7. 1906 depremi ve sonrası San Francisco.
8. Sidney, Avustralya.
9. Buenos Aires.
10. Varşova'daki Napolyon Meydanı (şimdi Varşova İsyancılar Meydanı).
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11. Londra Kulesi.
12. Elbbrücke Köprüsü, Almanya.
13. Grossinger'in açık havuzu.
14. Kedarnath Tapınağı, Rudraprayag, Uttarakhand, Hindistan.
15. Avustralya'nın Harikalar Diyarı, Sidney.
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