Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 10 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Kullanılmayarak tarihe karışmadan önce ve sonra bir Fotomat Kodak film geliştirme kiosku.
2. Saha Müzesi, Chicago.
3. Shanklin Old Village, Birleşik Krallık.
4. South Bridge, Edinburgh.
5. ABD, Brooklyn'deki 86'ıncı Sokak.
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6. Rysstad, Norveç.
7. Vietnam'daki Hue Şehri.
8. Peiraias, Yunanistan.
9. ABD, Chicago's Marina City Towers.
10. Niterói, Rio de Janeiro, Brezilya.
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11. Łódź, Polonya'da bir parkın 70 yıllık değişimi.
12. Rocky Point Eğlence Parkı, ABD.
13. Charlotte, NC, Amerika.
14. Union Pacific İstasyonu, Park City, Utah.
15. İsrail Poznański'nin łódź, Polonya'daki fabrikası.
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