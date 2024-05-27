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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 16:31

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 10 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Kullanılmayarak tarihe karışmadan önce ve sonra bir Fotomat Kodak film geliştirme kiosku.

1. Kullanılmayarak tarihe karışmadan önce ve sonra bir Fotomat Kodak film geliştirme kiosku.

2. Saha Müzesi, Chicago.

2. Saha Müzesi, Chicago.

1921 ve 2018

3. Shanklin Old Village, Birleşik Krallık.

3. Shanklin Old Village, Birleşik Krallık.

1889 ve günümüz

4. South Bridge, Edinburgh.

4. South Bridge, Edinburgh.

1800'ler ve günümüz

5. ABD, Brooklyn'deki 86'ıncı Sokak.

5. ABD, Brooklyn'deki 86'ıncı Sokak.

1914 ve günümüz

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6. Rysstad, Norveç.

6. Rysstad, Norveç.

7. Vietnam'daki Hue Şehri.

7. Vietnam'daki Hue Şehri.

1968 ve günümüz

8. Peiraias, Yunanistan.

8. Peiraias, Yunanistan.

1900'ler ve 2020

9. ABD, Chicago's Marina City Towers.

9. ABD, Chicago's Marina City Towers.

1972 ve 2024

10. Niterói, Rio de Janeiro, Brezilya.

10. Niterói, Rio de Janeiro, Brezilya.
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11. Łódź, Polonya'da bir parkın 70 yıllık değişimi.

11. Łódź, Polonya'da bir parkın 70 yıllık değişimi.

12. Rocky Point Eğlence Parkı, ABD.

12. Rocky Point Eğlence Parkı, ABD.

1988 ve 2024

13. Charlotte, NC, Amerika.

13. Charlotte, NC, Amerika.

1959 ve 2024

14. Union Pacific İstasyonu, Park City, Utah.

14. Union Pacific İstasyonu, Park City, Utah.

15. İsrail Poznański'nin łódź, Polonya'daki fabrikası.

15. İsrail Poznański'nin łódź, Polonya'daki fabrikası.

1876 ve 2020

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