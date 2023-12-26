Geçmiş İlişkilerinden Ders Çıkarmak İçin Duyman Gereken Şey ne?

Geçmiş ilişkilerinde maalesef pek sağlıklı iletişim kuramayan partnerlere denk gelmişsin. Bazen kendinden bile taviz vermiş, sonucunda yine en çok sen üzülmüşsün. Herkes gibi çok değerli ve özelsin. Kimsenin senin ihtiyaçlarını, duygularını ve düşüncelerini bir kenara atmasına izin verme. Çünkü bütün bunlar senin sen olmanı sağlayan şeyler. Kendi değerinin farkına var ve sana gerçekten hak ettiğin davranışları gösteren biriyle hayatını paylaş!