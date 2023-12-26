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Geçmiş İlişkilerinden Ders Çıkarmak İçin Duyman Gereken Şey ne?

etiket Geçmiş İlişkilerinden Ders Çıkarmak İçin Duyman Gereken Şey ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 23:01

Geçmiş ilişkilerimizden birçok ders çıkarabiliriz. Peki, senin geride kalan ilişkilerinden ders çıkarman için duyman gereken şey ne?

Hazırsan seni hemen teste alalım!👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Bu zamana kadar kaç tane ilişkin oldu?

3. Diyelim ki, romantik ilişki içinde olduğun kişi arkadaşlarıyla dışarı çıktı ve sana iki saat kadar yazmadı. Tepkin ne olurdu?

4. İlişki içindeyken kıskanç bir insan olduğunu düşünüyor musun?

5. İlişki içindeyken karşı tarafa ne kadar güveniyorsun?

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6. Daha önceki ilişkilerinde hiç ihanete uğradın mı?

7. Peki, bir zaman makinesiyle geçmişe dönebilecek olsan. Hiç başlatmayacağın bir ilişki var mı?

8. Son olarak, aşağıdaki giflerden hangisi sana geçmiş ilişkini hatırlatıyor?

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Herkes aynı değil!

Geçmiş ilişkilerinden çok sert bir ders çıkarmışsın aslında; hayatta hiç kimseye tam olarak güvenmemek gibi. Bu yüzden testin başında söylediğimiz dersi sana vermeyeceğiz. Hatta bunun yerine sahip olduğun bu düşünceyi biraz değiştirmeni isteyeceğiz. Çünkü geçmişte yanlış insanlara denk gelsen de herkes aynı değil. Bu koca dünyada güvenebileceğin iyi insanlar hala var.

Kendi değerinin farkına var!

Geçmiş ilişkilerinde maalesef pek sağlıklı iletişim kuramayan partnerlere denk gelmişsin. Bazen kendinden bile taviz vermiş, sonucunda yine en çok sen üzülmüşsün. Herkes gibi çok değerli ve özelsin. Kimsenin senin ihtiyaçlarını, duygularını ve düşüncelerini bir kenara atmasına izin verme. Çünkü bütün bunlar senin sen olmanı sağlayan şeyler. Kendi değerinin farkına var ve sana gerçekten hak ettiğin davranışları gösteren biriyle hayatını paylaş!

Hayatına alıyorsan ona güvenmelisin!

Biz fark etmesek de her ilişki kişisel büyüme ve öğrenme fırsatları sunar. Bu yüzden geçmişteki deneyimlerini değerlendirmen çok önemli. Görüyoruz ki, geçmişte bazı olaylar karşısında partnerine kuşkuyla, yarı güvensiz yaklaşmışsın. Bu devirde birine güvenmek zor, haklısın ama senin bu güvensizliğin biraz sınır ihlali yapmana neden olmuş. Kendini daha çok esnetmelisin ve hayatına alıyorsan partnerine güvenmelisin.

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