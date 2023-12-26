Geçmiş İlişkilerinden Ders Çıkarmak İçin Duyman Gereken Şey ne?
Geçmiş İlişkilerinden Ders Çıkarmak İçin Duyman Gereken Şey ne?
Geçmiş ilişkilerimizden birçok ders çıkarabiliriz. Peki, senin geride kalan ilişkilerinden ders çıkarman için duyman gereken şey ne?
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. Bu zamana kadar kaç tane ilişkin oldu?
3. Diyelim ki, romantik ilişki içinde olduğun kişi arkadaşlarıyla dışarı çıktı ve sana iki saat kadar yazmadı. Tepkin ne olurdu?
4. İlişki içindeyken kıskanç bir insan olduğunu düşünüyor musun?
5. İlişki içindeyken karşı tarafa ne kadar güveniyorsun?
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6. Daha önceki ilişkilerinde hiç ihanete uğradın mı?
7. Peki, bir zaman makinesiyle geçmişe dönebilecek olsan. Hiç başlatmayacağın bir ilişki var mı?
8. Son olarak, aşağıdaki giflerden hangisi sana geçmiş ilişkini hatırlatıyor?
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