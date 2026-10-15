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Gazeteci Bahadır Özgür Gözaltına Alındı

Gazeteci Bahadır Özgür Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 17:25
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Halk TV programcısı gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı. Bahadır Özgür'ün fon soruşturması kapsamında soruşturmanın gizliliğini ihlalden gözaltına alındığı öğrenildi.

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Gazeteci Bahadır Özgür Neden Gözaltına Alındı?

Gazeteci Bahadır Özgür Neden Gözaltına Alındı?

Gazeteci Bahadır Özgür, fon soruşturması kapsamında soruşturmanın gizliliğini ihlalden gözaltına alındı. Özgür'ün gözaltına alındığını halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker duyurdu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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