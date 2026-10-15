Gazeteci Bahadır Özgür Gözaltına Alındı
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Halk TV programcısı gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı. Bahadır Özgür'ün fon soruşturması kapsamında soruşturmanın gizliliğini ihlalden gözaltına alındığı öğrenildi.
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Gazeteci Bahadır Özgür Neden Gözaltına Alındı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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