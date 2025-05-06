Gamze Altun’un Güç ve Azim Dolu Yolculuğu
Bazen hayat, insanın karşısına hiç beklemediği bir anda bir kapı açar. O kapının ardında bazen zorluk, bazen umut, bazen de büyük hayaller vardır. Gamze Altun için o kapı, bir gün okuluna gelen antrenörle aralandı. Ne profesyonel bir spor geçmişi vardı ne de küçük yaşlardan gelen bir hazırlık... Ama içinde sarsılmaz bir azim, sessiz bir kararlılık taşıyordu. Bugün Avrupa rekorlarına, uluslararası madalyalara ve hayalindeki istiklal marşını okutma hedefine yürüyen genç bir halterci olarak adından söz ettiriyor. Şimdi gelin, Gamze’nin bu ilham veren yolculuğuna onun kendi cümleleriyle tanıklık edelim..
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