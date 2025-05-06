Gamze Altun’un Güç ve Azim Dolu Yolculuğu

-Açıkçası çocukken sporla pek ilgim yoktu. Sadece lise dönemimde parkur yarışmalarına katılmıştım ama düzenli olarak yaptığım bir spor yoktu. Her şey lise yıllarımda antrenörüm İsa Makal’ın okuluma gelmesiyle başladı. Beni gördü, dikkatini çektiğimi söyledi. Ardından beden eğitimi öğretmenim Mehmet Özyaşamış beni halter salonuna götürdü. O gün hayatımın yönü değişti. Haltere başladığım günden beri bir gün bile bırakmadım.

+Hangi branşta yarışıyorsun ve şimdiye kadar neler başardın?

-Halter branşında yarışıyorum. Bu sporda üç ana kategori bulunur: koparma, silkme ve toplam. Ben özellikle silkme dalında öne çıktım ve bu kategoride tam 4 kez Avrupa rekoru kırdım. Şu ana kadar 3 Avrupa şampiyonluğu ve 1 Dünya şampiyonluğu kazandım. Ayrıca toplamda 2 kez Avrupa ikinciliği, 1 Avrupa üçüncülüğü ve 1 Dünya üçüncülüğü elde ettim.