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Galatasaray StarFan Nedir? Takımınızın Tarihine Adınızı Yazdırabileceğiniz Proje Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Galatasaray StarFan Nedir? Takımınızın Tarihine Adınızı Yazdırabileceğiniz Proje Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 17:32

Taraftarı olduğunuz kulüpte adınızı ölümsüzleştirmek ister misiniz? Cevabınız “Kim istemez ki?” ise, sizi heyecanlandıracak bir projeden söz edelim: StarFan. 

Galatasaray taraftarı bu proje ile sadece bir destek kampanyası değil, aynı zamanda kulübünün kalbine adını yazdırma fırsatı yakalıyor. Peki Galatasaray StarFan tam olarak nedir, neden ortaya çıktı ve kimler bu projenin parçası olabilir?

Tüm bu soruların yanıtlarını anlatalım.

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StarFan projesi nedir?

StarFan projesi nedir?

StarFan projesi Galatasaray taraftarı için takımın tarihine geçme fırsatı sunan bir projedir. Bu proje, bir yandan taraftarlara kulüplerinin dev yıldızları arasında isimlerini geçirirken, bir yandan da kulüpler için yeni bir gelir modeli yaratıyor.

Taraftarlar bu projede ne görecek?

Taraftarlar bu projede ne görecek?

Taraftarlar, StarFan aracılığıyla isimlerini seçtikleri yıldız tasarımları üzerinde stadyumda sergileyebilir. Galatasaraylılar, StarFan ile isimlerini takımlarının yıldızları arasında görerek unutulmaz ve gurur verici bir deneyim yaşarlar.

Galatasaray taraftarını bu projede ne gibi ayrıcalıklar bekliyor?

Galatasaray taraftarını bu projede ne gibi ayrıcalıklar bekliyor?

  • RAMS Park LED Ekranlarında İsmin Gösteriliyor: Maç öncesi ve devre arasında ismin, saha kenarındaki dijital LED ekranlarda yer alıyor.

  • Skorboardlarda İsmini Gör: RAMS Park skorboardlarında yayınlanan özel videoda adın tüm taraftarlarla paylaşılıyor.

  • Yıldızının Gerçek Fotoğrafı Sana Ulaşıyor: RAMS Park’a yerleştirilen StarFan yıldızının çekilmiş gerçek fotoğrafı adresine gönderiliyor.

  • İmzalı Galatasaray Posteri Hediye Ediliyor: Galatasaray takımının tüm oyuncularının baskı imzalı özel posteri sana hediye ediliyor.

  • GS Plus Uygulamasında 5 Yıldız Rozeti Kazanıyorsun: GS Plus hesabında sergileyebileceğin özel “5 Yıldız Rozeti” seni bekliyor.

  • Özel Kampanya ve Deneyimlere Katılma Şansı: Takım imzalı formalar, maç biletleri ve futbolcularla tanışma gibi ödüller sunan kampanyalara katılabiliyorsun.

  • Futbolculardan Kişiye Özel Hoş Geldin Videosu: Galatasaraylı oyuncuların yer aldığı, yapay zekâ destekli kişiye özel hoş geldin videosu ile karşılanıyorsun.

Neden StarFan sahibi olmalısınız?

Neden StarFan sahibi olmalısınız?

Tuttuğunuz takıma her koşulda, her ortamda desteklemek için siz de bir StarFan sahibi olabilirsiniz. 

Tuttuğunuz takımı sadece tribünden değil, kulübün kalbinden desteklemek istiyorsanız StarFan tam size göre! 

“StarFan kimler için?” sorusunun yanıtı ise net:

Kulübünü sadece başarıda değil, her anında sahiplenen, adını tribünlerde değil sahada da görmek isteyen tüm gerçek taraftarlar için!

Ayrıca hediye olarak alarak bu StarFan'ları sevdiklerinize hediye de edebilirsiniz. Özel günlerin 'Ne alsam?' sorusunu eşsiz özellikleri bulunan StarFan'la doldurabilirsiniz.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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ipimle kuşağım

ayrıca her bir starfanın murat kurum tarafından yanaklarından makas alınacak. başkanlarının ayrıcalığından mahrum bırakılmayacak

futboltopu20

bir futbol fanatiği takımı kaybetti diye kedisini dövmüş https://www.facebook.com/reel/1337788380633010

futboltopu20

😝😃😁😆😂😛😄😀🤣😝😝