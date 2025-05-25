Galatasaray StarFan Nedir? Takımınızın Tarihine Adınızı Yazdırabileceğiniz Proje Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Taraftarı olduğunuz kulüpte adınızı ölümsüzleştirmek ister misiniz? Cevabınız “Kim istemez ki?” ise, sizi heyecanlandıracak bir projeden söz edelim: StarFan.
Galatasaray taraftarı bu proje ile sadece bir destek kampanyası değil, aynı zamanda kulübünün kalbine adını yazdırma fırsatı yakalıyor. Peki Galatasaray StarFan tam olarak nedir, neden ortaya çıktı ve kimler bu projenin parçası olabilir?
Tüm bu soruların yanıtlarını anlatalım.
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StarFan projesi nedir?
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Taraftarlar bu projede ne görecek?
Galatasaray taraftarını bu projede ne gibi ayrıcalıklar bekliyor?
Neden StarFan sahibi olmalısınız?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ayrıca her bir starfanın murat kurum tarafından yanaklarından makas alınacak. başkanlarının ayrıcalığından mahrum bırakılmayacak
bir futbol fanatiği takımı kaybetti diye kedisini dövmüş https://www.facebook.com/reel/1337788380633010
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