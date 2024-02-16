Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Galatasaray Stadının Çevresinde Değnekçilik Yapanlar Yakalandı

Galatasaray Stadının Çevresinde Değnekçilik Yapanlar Yakalandı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 16:43

Sarıyer'de Galatasaray RAMS Park Stadyum'u çevresine araçlarını park etmek isteyen sürücülerden ücret talep eden değnekçilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul Sarıyer'de bulunan Galatasaray RAMS Park Stadyum'u etrafında araçlarını park edenlerden ücret talep eden kişilere yönelik denetime başladı.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Galatasaray RAMS Park Stadyum'u etrafında araçlarını park edenlerden ücret talep eden kişilere yönelik denetime başladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçtiği denetimde 4 kişiyi gözaltına aldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçtiği denetimde 4 kişiyi gözaltına aldı.

Sivil trafik ekipleri, stat çevresi ve ara sokaklarda değnekçilik yapan B.Ö., E.İ.K., A.K. ve A.Y. ‘yi yakaladı.

Sivil trafik ekipleri, stat çevresi ve ara sokaklarda değnekçilik yapan B.Ö., E.İ.K., A.K. ve A.Y. ‘yi yakaladı.

Değnekçilik yaptıkları belirlenen 4 kişi, Çeliktepe ve Maslak polis merkezlerine götürüldü.

Değnekçilik yaptıkları belirlenen 4 kişi, Çeliktepe ve Maslak polis merkezlerine götürüldü.

Gözaltına alınan kişilere 'karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan asli işlem yapılacağı belirtildi.

Gözaltına alınan kişilere 'karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan asli işlem yapılacağı belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Haberin videosu;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?