Galatasaray Stadının Çevresinde Değnekçilik Yapanlar Yakalandı
Galatasaray Stadının Çevresinde Değnekçilik Yapanlar Yakalandı
Sarıyer'de Galatasaray RAMS Park Stadyum'u çevresine araçlarını park etmek isteyen sürücülerden ücret talep eden değnekçilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul Sarıyer'de bulunan Galatasaray RAMS Park Stadyum'u etrafında araçlarını park edenlerden ücret talep eden kişilere yönelik denetime başladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçtiği denetimde 4 kişiyi gözaltına aldı.
Sivil trafik ekipleri, stat çevresi ve ara sokaklarda değnekçilik yapan B.Ö., E.İ.K., A.K. ve A.Y. ‘yi yakaladı.
Değnekçilik yaptıkları belirlenen 4 kişi, Çeliktepe ve Maslak polis merkezlerine götürüldü.
Gözaltına alınan kişilere 'karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan asli işlem yapılacağı belirtildi.
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