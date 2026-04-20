Fransız Müziğin Evrensel Sesi ZAZ, 16 Haziran 2026'da Harbiye'de

Onedio Content - Onedio Editörü
20.04.2026 - 23:53

Ülkemizde geniş ve sadık bir hayran kitlesine sahip olan Fransız şarkıcı ZAZ, 16 Haziran 2026 akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Only You Live organizasyonuyla İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Kendine özgü sesi, sahnedeki samimiyeti ve sınırları aşan müziğiyle ZAZ, yazın en özel konserlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Konserin biletleri Passo'da satışta!

2010 yılında yayımladığı ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşen “Je veux” ile uluslararası müzik sahnesine güçlü bir giriş yapan ZAZ; pop, Fransız chanson ve cazı benzersiz bir yoğunlukla harmanlayarak çağdaş müzikte kendine özgü bir alan yarattı. Doğallığı, filtresiz anlatımı ve karakteristik vokaliyle yalnızca şarkılar söylemekle kalmayıp, dinleyicisiyle derin bir bağ kuran sanatçı, yıllar içinde dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce dinleyicinin kalbini kazandı.

ZAZ, 2025 yılında yayımladığı; içtenliği, derinliği ve olgun anlatımıyla öne çıkan, eleştirmenlerden tam not alan altıncı stüdyo albümüyle müzikal yolculuğunda yeni bir sayfa açtı. Albüme eşlik eden dünya turnesi Avrupa’dan Amerika’ya pek çok şehirde sold-out konserlerle devam ederken, sanatçı 2026 yaz sezonunda da büyük festivallerin ve prestijli sahnelerin en çok talep edilen isimleri arasında yer alıyor.

Sahnedeki performansıyla adeta izleyiciyle nefes alan ZAZ; cömert, duygusal ve yüksek enerjili anlatımıyla bir yandan izleyiciyi ayağa kaldırırken, diğer yandan herkesi içine çeken samimi bir atmosfer yaratıyor. Bir ZAZ konseri; yalnızca bir müzik dinletisi değil, yoğun duygular, içten paylaşımlar ve güçlü bir canlı performans eşliğinde yaşanan tek ve unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Bu özel konseri unutulmaz kıl! 

Blockchain teknolojisiyle Türkiye’de bir ilk olan, tamamen sana özel kişiselleştirilebilir hatıra bilet seçeneği şimdi Passo’da.

Biletler için: https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/zaz-harbiye-acikhava-biletleri/10523321

