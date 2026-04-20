Fransız Müziğin Evrensel Sesi ZAZ, 16 Haziran 2026'da Harbiye'de
Ülkemizde geniş ve sadık bir hayran kitlesine sahip olan Fransız şarkıcı ZAZ, 16 Haziran 2026 akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Only You Live organizasyonuyla İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Kendine özgü sesi, sahnedeki samimiyeti ve sınırları aşan müziğiyle ZAZ, yazın en özel konserlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Konserin biletleri Passo'da satışta!
