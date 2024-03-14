Fransa’da İlginç Olay: Seri Katil Aranırken Yarışma Programına Katılmış
Fransa’da İlginç Olay: Seri Katil Aranırken Yarışma Programına Katılmış
Fransa’da, yaklaşık 30 tecavüz ve cinayet vakasıyla bağlantısı tespit edilen ve polisin “Akneli adam” lakabını taktığı seri katil François Verove’nin, 2019 yılında ülkenin popüler yarışma programına katıldığı ortaya çıktı. Verove, yarışmadan 2 yıl sonra yaklanacağını anlayınca intihar etmiş.
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İlk cinayetini 11 yaşında işleyen François Verove, Tout le monde veut prendre sa place (Türkçesi: Herkes yerini almak istiyor) isimli yarışma programında rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor.
Programdan görüntüler 👇
Sözcü’de yer alan habere göre; polis tarafından aranırken yarışma programına katılan seri katil, iki yıl sonra yakalanacağını anlayınca arkasında mektup bırakarak intihar etti.
Verove'nin Fransa'nın güneyindeki La Grande-Motte isimli kasabada eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığı ve yerel halk tarafından sevilen bir birey olduğu da açıklandı. 59 yaşındaki Verove'nin bir intihar mektubu yazdığı ve eşine, "beni bir suçlu yapan çılgın bir öfke taşıdığını" söyledi. Verove'nin yazdığı mektupta, "Dayanamadığım zamanlar oldu ve masum birini yok etmek, lekelemek, öldürmek zorunda kaldım" ifadesi yer aldı.
François Verove, 1994 yılına kadar toplamda 31 tecavüz ve cinayet vakasıyla ilintili olduğu tespit edildi.
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