Flörtünden Beklediğin Hamle ne?
Flörtünden Beklediğin Hamle ne?
Flört aşaması birbirinin hareketlerini gözlemlemekle, bir adım beklemekle geçebilir...
Peki ya sen flörtünden hangi hamleyi bekliyorsun?
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
2. Öncelikle nereden tanıştığınızı öğrenelim!
3. Peki ya yüzyüze görüşmeler yapıyor musunuz?
4. Telefon konuşmalarınızı sorsak peki?
5. Her sabah uyandığınızda günaydın ve her akşam uyurken iyi geceler mesajı atıyor musunuz?
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6. Peki ya birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz?
7. Flört aşamasını ileriye taşıyacağınızı düşünüyor musun?
8. Flörtünden arkadaşlarına bahsettin mi ya da bahsediyor musun?
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