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Flörtünden Beklediğin Hamle ne?

etiket Flörtünden Beklediğin Hamle ne?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 23:01

Flört aşaması birbirinin hareketlerini gözlemlemekle, bir adım beklemekle geçebilir...

Peki ya sen flörtünden hangi hamleyi bekliyorsun?

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. Öncelikle nereden tanıştığınızı öğrenelim!

3. Peki ya yüzyüze görüşmeler yapıyor musunuz?

4. Telefon konuşmalarınızı sorsak peki?

5. Her sabah uyandığınızda günaydın ve her akşam uyurken iyi geceler mesajı atıyor musunuz?

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6. Peki ya birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz?

7. Flört aşamasını ileriye taşıyacağınızı düşünüyor musun?

8. Flörtünden arkadaşlarına bahsettin mi ya da bahsediyor musun?

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Sana olan hislerinden bahsetmesi!

Senin flörtünden beklediğin hamle, onun sana olan hislerini açıklaması. Siz ilişkiye doğru bir yola çıkmışsınız fakat ikiniz de bunu resmileştirmek için bir adım atmamışsınız. Sen bu adımın ondan gelmesini bekliyorsun çünkü karşındaki kişinin hislerinden emin olmakta bazen zorlanıyorsun. O sana hislerini açtığında çok güzel bir ilişkiye başlayabileceğinizi düşünüyorsun ve bunun için sabırsızlıkla bekliyorsun.

Seninle vakit geçirmek için özel planlar yapması!

Senin sevildiğini hissetmenin yolu bu… Biri senin için özel planlar yaptığında, seninle vakit geçirmek için çaba harcadığında sen sevildiğini çok daha derinden hissediyorsun. Bazı şeylerin çaba göstererek gerçekleştiğinin farkındasın ve sana göre ilişki de bunlardan biri!

Sana sevgi sözcükleriyle hitap etmesi!

İlişkiye giden yolda birinin hislerini anlamanın en iyi yolu ondan gelen sevgi sözcüklerini duymaktır. O sana isminle değil de canım, balım gibi sevgi sözcükleriyle seslendiğinde kendini çok daha değerli hissederek onun sana olan hislerini anlayacaksın. Senin flörtünden beklediğin adım tam olarak bu!

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