Flörtünden Beklediğin Hamle ne?

Senin flörtünden beklediğin hamle, onun sana olan hislerini açıklaması. Siz ilişkiye doğru bir yola çıkmışsınız fakat ikiniz de bunu resmileştirmek için bir adım atmamışsınız. Sen bu adımın ondan gelmesini bekliyorsun çünkü karşındaki kişinin hislerinden emin olmakta bazen zorlanıyorsun. O sana hislerini açtığında çok güzel bir ilişkiye başlayabileceğinizi düşünüyorsun ve bunun için sabırsızlıkla bekliyorsun.