Flört Uygulamalarında Hangi Tip Kullanıcısın?

Flört uygulamalarında aktif olmak ile olayların doğal bir şekilde gelişmesine izin vermek arasında mükemmel bir denge kurmuş durumdasın. Anlamlı bağlantılar kurmaktan hoşlanıyorsun ancak acele de etmiyorsun. Çeşitli olasılıklara açıksın ve yaklaşımın genelde çok yönlü. Flört uygulamaları hem eğlence hem de bağlantı kurma için bir araç senin için ve sen bu orta yolda rahatça gezinebiliyorsun.