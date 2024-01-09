Flört Uygulamalarında Hangi Tip Kullanıcısın?
Flört Uygulamalarında Hangi Tip Kullanıcısın?
Flört uygulamalarını kullanıyorsan doğru testtesin demektir. Bakalım sen bu uygulamalardaki hangi tip kullanıcısın?
Öğrenmek için teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Söyle bakalım, ne sıklıkla sosyal medya/flört uygulamalarından gelen bildirimlere bakıyorsun?
3. Peki mesaj beklediğin biri ilk mesajı attığında ne kadar hızlı cevap verirsin?
4. Sosyal medya/flört uygulamalarında ne tür bir profil fotoğrafı kullanmayı tercih ediyorsun diye sorsak?
5. Sağa sola kaydırma konusunda sen daha çok hangisisin?
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6. Flört uygulamalarında karşındaki insanla genelde nasıl sohbet ediyorsun?
7. O zaman dürüstçe söyle bakalım, neden flört uygulamalarını kullanıyorsun?
8. Son olarak, flört uygulamalarında biyografin hangisine daha yakın?
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