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Flört Uygulamalarında Hangi Tip Kullanıcısın?

etiket Flört Uygulamalarında Hangi Tip Kullanıcısın?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 23:46

Flört uygulamalarını kullanıyorsan doğru testtesin demektir. Bakalım sen bu uygulamalardaki hangi tip kullanıcısın? 

Öğrenmek için teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Söyle bakalım, ne sıklıkla sosyal medya/flört uygulamalarından gelen bildirimlere bakıyorsun?

3. Peki mesaj beklediğin biri ilk mesajı attığında ne kadar hızlı cevap verirsin?

4. Sosyal medya/flört uygulamalarında ne tür bir profil fotoğrafı kullanmayı tercih ediyorsun diye sorsak?

5. Sağa sola kaydırma konusunda sen daha çok hangisisin?

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6. Flört uygulamalarında karşındaki insanla genelde nasıl sohbet ediyorsun?

7. O zaman dürüstçe söyle bakalım, neden flört uygulamalarını kullanıyorsun?

8. Son olarak, flört uygulamalarında biyografin hangisine daha yakın?

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Aşırı İstekli ve Arzulu!

Sen tam bir flört uygulaması tutkunusun! Bildirimlerini sürekli kontrol etmeye ve hızlı yanıt vermeye karşı koyamıyorsun. Her zaman yeni insanlarla tanışmaya ve bağlantı kurmaya hazırsın. Proaktifsin ve buluşma ayarlama konusunda yüksek bir başarı oranına sahipsin. İster aşkı arıyor ol, ister sadece flört yolculuğunun tadını çıkarıyor ol, flört uygulamaları dünyasında başarının formülünü çözmüş bir insansın.

Dengeli Flörtöz!

Flört uygulamalarında aktif olmak ile olayların doğal bir şekilde gelişmesine izin vermek arasında mükemmel bir denge kurmuş durumdasın. Anlamlı bağlantılar kurmaktan hoşlanıyorsun ancak acele de etmiyorsun. Çeşitli olasılıklara açıksın ve yaklaşımın genelde çok yönlü. Flört uygulamaları hem eğlence hem de bağlantı kurma için bir araç senin için ve sen bu orta yolda rahatça gezinebiliyorsun.

Rahat Romantik!

Flört uygulamalarının rahat ve uyumlu bir kullanıcısısın. Sloganın 'baskı yok'. Deneyimin tadını çıkarıyor ve yol boyunca eğlenmeye çalışıyorsun. Özel biriyle tanışmak için hiç acelen yok, ancak doğal olarak bu ihtimale de her zaman açıksın. Öncelikli hedefin yolculuğun tadını çıkarmak ve yol boyunca ilginç deneyimler yaşamak.

Sıradan Gözlemci!

Flört uygulamalarına merak duygusuyla yaklaşıyorsun. Ciddi bir ilişki bulma konusunda çok bir beklentin olmasa da ilginç insanlarla bağlantı kurma fikrine açıksın. Flört uygulamaları, sosyal ortamı keşfetmenin birçok yolundan sadece biri senin için ve çevrimiçi flört işine daha rahat bir açıdan yaklaşmayı tercih ediyorsun. Rahat tavrın bu tip platformlarda stressiz bir deneyim yaşamanı sağlıyor.

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