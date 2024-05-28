Fiyat Karşılaştırmalarıyla Hayatımıza Giren Mert Genco Enflasyondaki Son Durumu Balık Ekmekle Görüntüledi
Fiyat Karşılaştırmalarıyla Hayatımıza Giren Mert Genco Enflasyondaki Son Durumu Balık Ekmekle Görüntüledi
Yurt dışında fiyat karşılaştırmalarıyla özellikle enflasyondaki yükselişin hız kazandığı son yıllarda dikkatleri çeken fenomen Mert Genco, son videosuyla durumu gözler önüne serdi.
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İnternet fenomenlerinden Mert Genco, son videosunda tek bir ürünü baz alsa da fiyat yükselişlerinin bitmediğini gösterdi.
2001 yılından bu yana enflasyondaki değişimi gösteren grafikle başlayan enflasyon anlatımında, zaten yükselişin Mayıs 2024'te zirve yapacağı da biliniyor.
Asgari ücretin açlık sınırı altında yılın ilk yarısında kalması ise zam olmayacağı söylemleriyle de dikkatleri çekiyor.
Mert Genco'nun yıl başında 100 TL'ye yediği balık ekmeğin de mayıs ayında 150 TL'ye yükselişi fiyatlarda henüz zirveyi görmediğimizi de teyit ediyor.
İşte Genco'nun enflasyonda son durum videosu.
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Yorumlarda da yükselişi sürdüğü kullanıcılar tarafından teyit ediliyor.
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