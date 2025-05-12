Fiyat İhlali ve Pazar Paylaşımı: Rekabet Kurumu’ndan Teksüt ve Gönenli Firmalarına Soruşturma

Rekabet Kurumu, Teksüt ve Gönenli Süt'ün, pazar paylaşımı ve fiyat koordinasyonu yaparak piyasayı manipüle ettikleri iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Söz konusu firmaların, çiğ süt ve süt yemi pazarlarında rekabete aykırı eylemlerde bulundukları ve bu eylemlerle pazarın doğal işleyişini engelledikleri öne sürülüyor.

Süt pazarındaki bu gelişmeler, rekabeti sınırlayıcı etkiler doğuruyor. Rekabet Kurumu’nun açtığı soruşturma ile, pazarın işleyişine zarar veren bu tür uygulamalara son verilmesi bekleniyor. Tüketici hakları ve piyasa düzeni için büyük bir tehdit oluşturan bu ihlallerin, soruşturma sonucunda netlik kazanması bekleniyor.