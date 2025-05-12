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Fiyat İhlali ve Pazar Paylaşımı: Rekabet Kurumu’ndan Teksüt ve Gönenli Firmalarına Soruşturma

Fiyat İhlali ve Pazar Paylaşımı: Rekabet Kurumu’ndan Teksüt ve Gönenli Firmalarına Soruşturma

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2025 - 15:31

Rekabet Kurumu, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren 56 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda Teksüt Süt Mamülleri ve Gönenli Süt ve Süt Ürünleri gibi Balıkesir'in ünlü markaları da yer alıyor.

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Ünlü süt markalarından Teksüt ve Gönenli markaları hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı.

Ünlü süt markalarından Teksüt ve Gönenli markaları hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan ön araştırmada, çiğ süt alım fiyatlarının rakip firmalar arasında birlikte belirlendiği, alım bölgelerinin paylaşıldığı ve geleceğe yönelik rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla fiyatların baskılandığı iddiaları gündeme geldi. 

Ayrıca, süt yemi satış fiyatlarının birlikte belirlenmesi, alım yapan müşterilerin paylaşılması ve paketlenmiş süt ürünlerinin fiyatlarının koordine edilmesi gibi ciddi ihlallerin bulunduğu öne sürüldü.

Teksüt ve Gönenli Süt firmaları hakkında soruşturma başlatıldı.

Teksüt ve Gönenli Süt firmaları hakkında soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu, Teksüt ve Gönenli Süt'ün, pazar paylaşımı ve fiyat koordinasyonu yaparak piyasayı manipüle ettikleri iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Söz konusu firmaların, çiğ süt ve süt yemi pazarlarında rekabete aykırı eylemlerde bulundukları ve bu eylemlerle pazarın doğal işleyişini engelledikleri öne sürülüyor.

Süt pazarındaki bu gelişmeler, rekabeti sınırlayıcı etkiler doğuruyor. Rekabet Kurumu’nun açtığı soruşturma ile, pazarın işleyişine zarar veren bu tür uygulamalara son verilmesi bekleniyor. Tüketici hakları ve piyasa düzeni için büyük bir tehdit oluşturan bu ihlallerin, soruşturma sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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