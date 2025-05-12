Fiyat İhlali ve Pazar Paylaşımı: Rekabet Kurumu’ndan Teksüt ve Gönenli Firmalarına Soruşturma
Rekabet Kurumu, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren 56 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda Teksüt Süt Mamülleri ve Gönenli Süt ve Süt Ürünleri gibi Balıkesir'in ünlü markaları da yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü süt markalarından Teksüt ve Gönenli markaları hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teksüt ve Gönenli Süt firmaları hakkında soruşturma başlatıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın