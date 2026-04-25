Finansal Okuryazarlık Yaşın Kaç?

miray soysal
25.04.2026 - 14:01

Para yönetmek bazen gerçekten yaşla değil, farkındalıkla ilgili oluyor. Kimi daha genç yaşta bütçesini çok iyi yönetirken, kimi yıllar geçse de harcama alışkanlıklarını düzene sokmakta zorlanabiliyor. Bu test de tam olarak buna bakıyor: senin finansal düşünme tarzın hangi yaşın olgunluğunu taşıyor?

Hazırsan finansal okuryazarlık yaşını birlikte öğrenelim👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Yaşını da öğrenelim!

3. Kredi kartı borcunun “asgarisini” ödemeye devam etmek neye sebep olur?

4. Meyve sebze alırken genelde ilk tercihin neresi oluyor?

5. İndirimde diye, aslında çok da lazım olmayan şeyler alıyor musun?

6. Para yönetimiyle aran sence nasıl?

7. Harcamalarını takip etmek için ne kullanıyorsun?

8. TÜFE'nin açılımı nedir?

9. Aşağıdaki yatırım araçlarından hangisi en az riskli kabul edilir?

10. Son olarak, mevcut mali durumun seni güvende hissettiriyor mu?

Finansal okuryazarlıkta yaşın: 16- 18

Senin para ile ilişkin daha yolun başında ama içinde güzel bir potansiyel var. Harcamalarında bazen anlık kararlar öne çıksa da bu çok normal, çünkü finansal disiplin zamanla oturur. Şu an daha çok öğrenme, deneme ve fark etme aşamasındasın. Bazen bir şeyi çok isterken bütçeyi ikinci plana atabiliyor olabilirsin. Ama güzel tarafı şu: bu yaş aralığı gelişime en açık dönemlerden biri. Birkaç doğru alışkanlıkla düşündüğünden çok daha bilinçli bir noktaya gelebilirsin.

Finansal okuryazarlıkta yaşın: 19–25

Sen artık paranın değerini daha net anlamaya başlamışsın. Hem harcamak istiyorsun hem de bir yandan “birikim de yapmalıyım” düşüncesi kafanda dönüp duruyor. Bazen dengeli davranıyorsun, bazen de keyif harcamaları ağır basabiliyor. Yani sende hem genç enerjisi hem de yavaş yavaş oturan bir finans bilinci var. Aslında bu dönem tam olarak denge kurmayı öğrendiğin bir evre. Biraz daha planlı olduğunda paranı yönetme konusunda çok daha güçlü hissedeceksin.

Finansal okuryazarlıkta yaşın: 26-35

Sen para konusunda artık daha gerçekçi ve kontrollü düşünebiliyorsun. Harcamaların sadece bugünü değil, yarını da etkilediğini fark etmiş durumdasın. Büyük ihtimalle bütçe, birikim, ihtiyaç ve gereksiz masraf ayrımını çoğu zaman iyi yapıyorsun. Bu da sende olgun ve oturmuş bir finansal bakış açısı olduğunu gösteriyor. Yine de bazen kendini fazla yük altına sokmadan, küçük keyiflere de alan açman iyi olabilir. Çünkü sen artık parayı sadece harcamayı değil, yönetmeyi de bilen taraftasın.

Finansal okuryazarlıkta yaşın: 35+

Senin para ile ilişkin daha sakin, daha bilinçli ve daha oturmuş bir noktada. Harcamalara sadece “şu an istiyorum” diye değil, “gerçekten gerekli mi” diye bakabiliyorsun. Muhtemelen deneyimlerin sana paranın nasıl kazanıldığını ve nasıl korunması gerektiğini iyi öğretmiş. Gereksiz risklerden uzak durman ve daha sağlam adımlar atman da bunu gösteriyor. Sende plansızlıktan çok denge ve kontrol hissi var. Kısacası finansal anlamda güven veren, ayakları yere basan bir olgunluğa sahipsin.

