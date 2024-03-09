Finansal Açıdan Sen Hangi Hayvana Benziyorsun?

Sana finansal açıdan maymun iştahlı diyebiliriz. Oldukça sabırsızsın ve bu nedenle harcamalarını asla kontrol altında tutamıyorsun. Gereksiz şeylere çok para harcıyorsun bu da borçlarının asla bitmemesine neden oluyor. Sana tavsiyemiz bir an önce tasarruf yapmaya başla!