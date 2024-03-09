Finansal Açıdan Sen Hangi Hayvana Benziyorsun?
Finansal Açıdan Sen Hangi Hayvana Benziyorsun?
Savurgan mısın yoksa tutumlu mu? Peki eğer harcamalarına göre bir değerlendirme yapılsaydı sen finansal açıdan hangi hayvan olurdun? Testi çöz ve öğren 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, en çok neye para harcıyorsun?
2. Peki, yatırım hesabın var mı?
3. Tutumlu biri misin?
4. Acil bir durum olsa, seni kurtarabilecek bir birikimin var mı?
5. Peki yakın zamanda satın almak istediğin en büyük şey ne?
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6. Finansal sorunlarınla nasıl baş edersin?
7. Ne kadar sıklıkla alışveriş yaparsın?
8. Son olarak, sence finansal anlamda tavsiyeye ihtiyacın var mı?
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