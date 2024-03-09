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Finansal Açıdan Sen Hangi Hayvana Benziyorsun?

etiket Finansal Açıdan Sen Hangi Hayvana Benziyorsun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 19:50

Savurgan mısın yoksa tutumlu mu? Peki eğer harcamalarına göre bir değerlendirme yapılsaydı sen finansal açıdan hangi hayvan olurdun? Testi çöz ve öğren 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım, en çok neye para harcıyorsun?

2. Peki, yatırım hesabın var mı?

3. Tutumlu biri misin?

4. Acil bir durum olsa, seni kurtarabilecek bir birikimin var mı?

5. Peki yakın zamanda satın almak istediğin en büyük şey ne?

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6. Finansal sorunlarınla nasıl baş edersin?

7. Ne kadar sıklıkla alışveriş yaparsın?

8. Son olarak, sence finansal anlamda tavsiyeye ihtiyacın var mı?

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Sen kesinlikle maymun olurdun!

Sana finansal açıdan maymun iştahlı diyebiliriz. Oldukça sabırsızsın ve bu nedenle harcamalarını asla kontrol altında tutamıyorsun. Gereksiz şeylere çok para harcıyorsun bu da borçlarının asla bitmemesine neden oluyor. Sana tavsiyemiz bir an önce tasarruf yapmaya başla!

Sen kediden başka bir hayvan olamazsın!

Senin parana dokunabilmek yürek ister! Gereğinden fazla tutumlusun ve tüm harcamalarını kontrol edebiliyorsun. Ayrıca yatırım ve birikim hesaplarınla da kendini garantiye almışsın. Helal sana!

Sen olsan olsan fil olurdun!

Senin öyle ekonomik kaygıların ve ufak birikimler yapma ihtiyacın yok! Çünkü sen büyük çaplı düşünen birisin. Tıpkı bir fil kadar büyük yatırımlar düşünen ve birikimlerini uzun vadede yapan birisin. Hırsına hayran kaldık!

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