Finans Alanında Kazanç Sağlamayı Amaçlayanların En Büyük Kabusu: Tepeden Satın Almak

Bir döviz yatırımcısı için hayattaki en kötü şeylerden biri tepeden alım yapmaktır. Çünkü tepe noktası her zaman, alım yapmak istenen o zirveyi temsil eder. Para biriminin zirveye yakın bir yerlerde elden çıkarılması ise her anlamda riskli bir durumdur ve önemli maddi kayıplara yol açabilir.

Peki tepeden alımlardan korunmak için ne yapılmalı ve olası bir tepe alımı nasıl yönetilmeli? Gelin, birlikte inceleyelim. 😎