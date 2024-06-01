Filistin İçin Bin Genç İsimli Grup, Azerbaycan Şirketi SOCAR’a ‘İsrail’e Petrol Sağlıyor’ Diyerek Saldırdı!

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın İstanbul Ayazağa’daki binası önünde eylem yapan Filistin için Bin Genç isimli bir grup, İsrail'e petrol sağlayan şirkete kırmızı boyalar fırlatarak protesto gerçekleştirdi. Grup, 'Refah'ı bombalayan jetlerin petrolünü sağlayan SOCAR'dan Filistin halkı adına hesap sormaya geldik' dedi. Yapılan protesto ve saldırı sonrasında tepkiler arka arkaya geldi.