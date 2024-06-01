Filistin İçin Bin Genç İsimli Grup, Azerbaycan Şirketi SOCAR’a ‘İsrail’e Petrol Sağlıyor’ Diyerek Saldırdı!
Filistin İçin Bin Genç İsimli Grup, Azerbaycan Şirketi SOCAR’a ‘İsrail’e Petrol Sağlıyor’ Diyerek Saldırdı!
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın İstanbul Ayazağa’daki binası önünde eylem yapan Filistin için Bin Genç isimli bir grup, İsrail'e petrol sağlayan şirkete kırmızı boyalar fırlatarak protesto gerçekleştirdi. Grup, 'Refah'ı bombalayan jetlerin petrolünü sağlayan SOCAR'dan Filistin halkı adına hesap sormaya geldik' dedi. Yapılan protesto ve saldırı sonrasında tepkiler arka arkaya geldi.
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İsrail'le ticarete karşı protesto eylemleri düzenleyen Filistin için Bin Genç isimli grup, bu kez de SOCAR'ın İstanbul'daki binası önünde toplandı. Ellerindeki kırmızı boyaları SOCAR'ın binasına atan grup "SOCAR'ın petrolü işgalciyi besliyor" sloganları attı.
Filistin için Bin Genç grubunun sosyal medya hesaplarından eyleme ilişkin gerçekleştirilen paylaşımlarda şu ifadeler kullanıldı:
Yapılan bu saldırı ve eylem sonrasında tepkiler de arka arkaya geldi. İşte o tepkilerden bazıları:
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