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Fethiye Tatilinizi Club & Hotel Letoonia’da Geçirin!

Fethiye Tatilinizi Club & Hotel Letoonia’da Geçirin!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
26.07.2024 - 17:42

Yaz döneminin en fazla turist aldığı tatil beldelerinden biri şüphesiz Fethiye’dir. Fethiye, birbirinden güzel koyları, keşfedilmeyi bekleyen doğal ve tarihi güzellikleriyle unutulmaz bir tatil deneyimi sunar. Turistik beldede bulunan tatil köyü havasındaki Fethiye otelleri, misafirlerinin konaklama, eğlenme, keyifli aktivitelere katılma ve dinlenme ihtiyacını karşılar. Fethiye otelleri arasında ön plana çıkan Club & Hotel Letoonia, Samanlık Plajı’na yakın konumuyla hem deniz hem de kültür tatiline uyum sağlıyor. Club & Hotel Letoonia Fethiye konaklamasıyla lüksün tadını çıkararak benzersiz manzaralar eşliğinde sevdiklerinizle özel dakikalar geçirebilirsiniz.

Club & Hotel Letoonia Hakkında Bilgiler

Club & Hotel Letoonia Hakkında Bilgiler

Fethiye yarımadasında bulunan Club & Hotel Letoonia, körfezin en güzel manzaralarına ev sahipliği yapar. 2000 metre sahile konumlanan tesis üç farklı muhteşem koyun da göbeğinde yer alır. 165 dönümlük yarımada üzerinde kurulu olan Club & Hotel Letoonia bir otelden çok daha fazlasına sahiptir.

Doğayla iç içe olmak isteyenlerin tercihi Fethiye otelleri, standart odalardan süit odalara kadar her tatilciye hitap eden olanakları sunar. Ultra her şey dahil konsepti bulunan Club & Hotel Letoonia’nın çok sayıda barı, 3700 metre yürüyüş yolu, çocuk kulüpleri ve SPA hizmeti gibi birçok ayrıcalığı vardır. Fethiye otelleri arasında müşteri memnuniyetini üst seviyede tutan ve misafirlerinin konforunu düşünen bir tesis arıyorsanız , Club & Hotel Letoonia’yı tercih edebilirsiniz.

Club & Hotel Letoonia Ayrıcalıkları

Club & Hotel Letoonia Ayrıcalıkları

Fethiye’deki oteller arasında çeşitli ayrıcalıklara sahip olan Club & Hotel Letoonia gezilecek yerlere yakın konumuyla rahat ulaşım olanağı sunar. Çocuklara ve yetişkinlere özel olan açık, kapalı havuz, su kaydırakları ve daha birçok keyifli aktivite ile eğlenceyi unutulmaz kılabilirsiniz. Fethiye otelleri arasında üst sıralarda yer alan Club & Hotel Letoonia çeşitli festivallerin düzenlendiği, içinde gerçek deniz feneri bulunduran ayrıcalıklarıyla her yıl Fethiye otelleri popülerliğini korur.

Eşsiz Odalar ve Süitler

Fethiye otelleri arasında eşsiz manzaralara sahip  Club & Hotel Letoonia’da birden fazla oda tipi bulunur. Fransız balkonlu ferah bungalov odalar, geniş otel odaları, kalabalık ailelere uygun connect bungalov odaları ve lüksün simgesi villas odaları her tatilciye uygun konaklama seçenekleriyle ön plana çıkar. İhtiyacınıza ve beklentinize yönelik tasarlanmış lüks odaklarda dinlenerek yılın yorgunluğunu atabilirsiniz.

Gastronomi ve Mutfak Deneyimi

Gastronomi ve Mutfak Deneyimi

Misafirlerin sağlığına önem veren Club & Hotel Letoonia yiyeceklerini yerel tarım ürünleri, organik sebze ve meyveler, kaliteli ve belgeli hayvansal ürünlerle hazırlar. Fethiye otelleri mutfak deneyimiyle damak zevkine hitap eden menüler sunar. A la carte restoranlar, açık büfe restoran, snack restoran ve çok sayıda bar tesisiyle yemek hizmeti verir.

Eğlenceli Aktiviteler

Fethiye otelleri dendiğinde akıllarda canlanan ilk şey aktivitelerdir. Yoga, sanat evi, boks dersleri, yüzme kursu, kara ve su sporları bakımından zengin olan Club & Hotel Letoonia Fethiye, beklentinizin çok daha üzerindeki eğlence olanaklarından faydalanmanızı sağlar.

Wellness ve Spa

Wellness ve Spa

Fethiye otelleri arasında bir ilke imza atan Club & Hotel Letoonia, çeşitli su ritüellerinden masaj ve vücut terapilerine kadar spa ile dinlenmenizi sağlıyor. Fethiye’nin en eski antik kültürlerinin yansıması olan Welness ve spa adeta bir şifa merkezi haline gelmiştir.

Düğün ve Toplantı Organizasyonu

Club & Hotel Letoonia, en özel anlarınıza şahitlik eden düğün konseptleriyle gününüzü şık ve lüks hale getiriyor. Toplantı organizasyonlarınızı farklı bir atmosferde gerçekleştirebilir, özel showlar eşliğinde renkli organizasyonlar yapabilirsiniz.

Mini Club

Mini Club

Minik misafirler için tasarlanan mini club, pedagojik eğitimli uzmanlarla öğretici ve eğlendirici hale geliyor. Çocuklarınız burada sıkılmadan sosyalleşebilir, güvenli alanlarda aktivitelere katılabilir. 

Kolayca Rezervasyon Yapın

Club & Hotel Letoonia web sitesi üzerinden iletişime geçerek hızlı ve kolay rezervasyon yapabilirsiniz. Rezervasyon sürecinde uzman ekibimiz, tüm ihtiyaç ve taleplerinize en iyi şekilde hizmet verir.

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