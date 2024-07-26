Fethiye Tatilinizi Club & Hotel Letoonia’da Geçirin!

Fethiye yarımadasında bulunan Club & Hotel Letoonia, körfezin en güzel manzaralarına ev sahipliği yapar. 2000 metre sahile konumlanan tesis üç farklı muhteşem koyun da göbeğinde yer alır. 165 dönümlük yarımada üzerinde kurulu olan Club & Hotel Letoonia bir otelden çok daha fazlasına sahiptir.

Doğayla iç içe olmak isteyenlerin tercihi Fethiye otelleri, standart odalardan süit odalara kadar her tatilciye hitap eden olanakları sunar. Ultra her şey dahil konsepti bulunan Club & Hotel Letoonia’nın çok sayıda barı, 3700 metre yürüyüş yolu, çocuk kulüpleri ve SPA hizmeti gibi birçok ayrıcalığı vardır. Fethiye otelleri arasında müşteri memnuniyetini üst seviyede tutan ve misafirlerinin konforunu düşünen bir tesis arıyorsanız , Club & Hotel Letoonia’yı tercih edebilirsiniz.