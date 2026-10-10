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Fenerbahçe, Milli Aranın Ardından Çaykur Rizespor Deplasmanında Hata Yapmadı

Fenerbahçe, Milli Aranın Ardından Çaykur Rizespor Deplasmanında Hata Yapmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 20:52
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda rakibinin baskısı karşısında zorlanan sarı-lacivertliler, son bölümde İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın’ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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İlk yarıda Asensio sahneye çıktı.

İlk yarıda Asensio sahneye çıktı.

3. dakikada Ahmed Kutucu’nun ceza sahasının sağ çaprazından çıkardığı pasta topla buluşan Laçi’nin şutunu kaleci Ederson kurtardı.

12. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Guendouzi’nin pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’ndan meşin yuvarlağı alan Asensio’nun şutunda, Mithat Pala’ya çarpan top ağlarla buluştu ve sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.

27. dakikada Çaykur Rizespor beraberlik fırsatı yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Olawoyin’in şutuna Sow son anda müdahale etti. Kaleye yönelen topu Ederson kontrol etti.

29. dakikada Guendouzi’nin orta sahadan gönderdiği pasla savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldı. Kerem’in vuruşunda Fofana gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Fenerbahçe zorlandığı dakikalarda yıldızlarıyla güldü.

İkinci yarıda Fenerbahçe zorlandığı dakikalarda yıldızlarıyla güldü.

İkinci yarıda Fenerbahçe zaman zaman rakip kalede etkili olsa da gollük pozisyonları bulan taraf Çaykur Rizespor oldu. 

Ederson ve savunmanın müdahaleleri skoru Fenerbahçe lehinde tuttu. 

Son bölümde ise Fenerbahçe yıldızlarıyla sonuca gitti. 83'te İrfan Can Kahveci'nin şık golü 87'de Oğuz Aydın'ın golü skoru 3-0'a getirdi. 

Fenerbahçe 8-0'la girdiği milli aranın ardından 3-0'lık galibiyetle zirve yarışına devam etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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