Fenerbahçe, Milli Aranın Ardından Çaykur Rizespor Deplasmanında Hata Yapmadı
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda rakibinin baskısı karşısında zorlanan sarı-lacivertliler, son bölümde İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın’ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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İlk yarıda Asensio sahneye çıktı.
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İkinci yarıda Fenerbahçe zorlandığı dakikalarda yıldızlarıyla güldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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