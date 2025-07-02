Fenerbahçe’de Adım Adım Olağanüstü Seçime Gidiliyor: 9750 İmza Kulübe Teslim Edildi
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul yapılmasını isteyen üyelerin topladığı imzalar kulübe teslim edildi. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada “9.700 + 250 imzayı kulübe teslim ettik.” ifadeleri kullanıldı.
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Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için toplanan imzalar kulübe teslim edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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seçim gelse ne olur transfer sezonu kaçıyor. geçmiş olsun