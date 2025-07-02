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Fenerbahçe’de Adım Adım Olağanüstü Seçime Gidiliyor: 9750 İmza Kulübe Teslim Edildi

Fenerbahçe’de Adım Adım Olağanüstü Seçime Gidiliyor: 9750 İmza Kulübe Teslim Edildi

Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2025 - 11:49

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul yapılmasını isteyen üyelerin topladığı imzalar kulübe teslim edildi. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada “9.700 + 250 imzayı kulübe teslim ettik.” ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için toplanan imzalar kulübe teslim edildi.

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için toplanan imzalar kulübe teslim edildi.

Fenerbahçe camiasında mevcut yönetimin ayrılması için imza kampanyası başlatılmıştı. Ardından Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıklamıştı.

Bu açıklama sonrası Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylıklarını duyurmuştu. Bir açıklama da önceki gün, Sadettin Saran'dan gelmişti.

Fenerbahçe'de olağanüstü kongreye gidilmesi amacıyla toplanan 9950 imza, kulübe teslim edildi. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada “9.700 + 250 imzayı kulübe teslim ettik” ifadeleri kullanıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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