Fatih Erbakan'dan İktidara Sert Eleştiri! 'Borç Paçadan Akıyor...'
Fatih Erbakan'dan İktidara Sert Eleştiri! 'Borç Paçadan Akıyor...'
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'na destek vermeyen ve dün düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda 'AK Parti'ye seçimi biz değil MHP kaybettirdi' ifadelerini kullanan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara sert eleştirilerde bulundu.
'Türkiye'de borç paçalardan akıyor' ifadelerini kullanan Erbakan, '31 Mart'tan sonra muhalefetin eline geçen belediyelerde bu durum ayan, beyan ortaya çıktı.' dedi.
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirileriyle gündem olan ve 'AK Parti'ye biz değil MHP kaybettirdi' diyerek iktidara yönelik eleştirilerini sürdüreceğini söyleyen YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Partisinin 31 Mart seçimleri performansından memnun olduğunu söyleyen ve 2028 genel seçimlerine hazırlık yaptıklarını belirten Erbakan, iktidara; borç, faiz, zam ve vergiler üzerinden yüklendi. Türkiye'nin dış borç stokunun 2023 sonu itibarıyla 499 milyar 886 milyon dolara ulaştığını söyleyen Erbakan, 'Yüksek faizli, kısa vadeli borçların ekonomi için risk oluşturduğunu dile getiren Erbakan "Türkiye'de borç paçadan akıyor. Belediyeler, merkezi yönetim, vatandaş borçlu.' dedi.
Seçim öncesi AK Parti'li belediyelerin borç batağında olduğunu söylediklerini hatırlatan Erbakan, ' 31 Mart'tan sonra muhalefetin eline geçen belediyelerde bu durum ayan, beyan ortaya çıktı.' ifadelerini kullandı.
Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna da "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık" karşılığını verdi.
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