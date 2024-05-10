Faizler Bu Kadar Yükselmişken Faizsiz Kredi Varan Bankalar Hangileri? Faizsiz Ne Kadar Kredi Veriliyor?
Faizler Bu Kadar Yükselmişken Faizsiz Kredi Varan Bankalar Hangileri? Faizsiz Ne Kadar Kredi Veriliyor?
Merkez Bankası, kredi talebindeki yükselişe karşı önlemler alırken, alım gücü düşen vatandaşlar kredi kartları ve kredilerde kullanımlarını artırıyor.
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Vatandaşlar, yükselen kredi faizleri karşısında faizsiz kredi seçeneklerini araştırmaya başladı.
Bankalar faizsiz kredi veriyor mu? Faiz kredilerin tutarı ne kadar? Faizsiz kredilerin vadesi ne?
Bazı bankaların yeni müşterilerine sunduğu özel sıfır faizli kampanyaları da bulunuyor. Bankaların şartları da saklı tutma hakkı bulunduğu ve müşterilerine kredi notları doğrultusunda da kredi verdiği unutulmamalı.
Türkiye İş Bankası, 0 faizle 25 bin TL kredi imkanı sunarken, vadesi 3 ay.
Akbank 0 faizle 20 bin TL kredi imkanı sunuyor.
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QNB Finansbank yeni müşterilerine sıfır faizle 30 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor.
EnPara, müşterilerine ATM'den 10 bin TL, bankadan da 20 bin TL sıfır faizle kredi verebiliyor.
Garanti BBVA faizsiz kredisini 6 ay vadeli sunarken 20 bin TL'ye kadar imkan sunuyor.
Denizbank müşterilerine sıfır faizle 25 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor.
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