Facebook Gazze'deki Sivil Ölümlerinde İsrail'e Yardımcı mı Oluyor?
Facebook Gazze'deki Sivil Ölümlerinde İsrail'e Yardımcı mı Oluyor?
Dünya devi sosyal medya uygulamalarının uzun süredir veri sızıntıları konusunda başı dertte. İşin TikTok tarafının yanında bir de META yanı var ve özellikle WhatsApp'ın kişisel verileri ne kadar koruyup korumadığı dünyada da tartışma konusu. Tabii bu veri paylaşımlarının ticari amaçlar için kullanıldığı iddiaları yerini daha ciddi iddialara bıraktı.
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İsrail'in Hamas bağlantılı diye evlerini bombaladığı kişilerin bu bilgileri WhatsApp gruplarından alması ortaya çıkmıştı.
Daha önce de Facebook benzer bir istihbarat faaliyeti için kullanılmıştı.
Enes Okullu isimli bir kullanıcı da bu konuyu irdeledi.
Tabii İsrail bu gibi ihlallerde uluslararası tepkisizlikten faydalanıyor.
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