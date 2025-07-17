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Fabrika Müzik ve Fabrika Müzik Junior: Notaların Ötesindeki Evrensel Fabrikasyon

etiket Fabrika Müzik ve Fabrika Müzik Junior: Notaların Ötesindeki Evrensel Fabrikasyon

Seslenen Adam
Seslenen Adam - Yazio
17.07.2025 - 14:29

Müziğin evrensel dili, kimi zaman tek bir sesin derinliğinde yankılanır, kimi zaman ise çoklu notaların eşsiz bir armoniyle birleşmesinde hayat bulur. İşte tam da bu kolektif yaratıcılığın ve nesiller boyu aktarılan ilhamın kalbinde, Fabrika Müzik ve onun genç filizi Fabrika Müzik Junior duruyor. Fabrika Müzik, sadece notaların titizlikle işlendiği bir atölye değil; aynı zamanda ruhların birleştiği, her bir üyenin içsel ritminin ortak bir kalp atışına dönüştüğü, tutkunun ve emeğin melodilere dönüştüğü bir müzikal fabrika. Yıllar içinde inşa ettikleri sağlam temeller ve kendilerine özgü tınılarıyla, dinleyiciyi adeta kendi içsel fabrikalarının ses koridorlarında, varoluşun farklı katmanları arasında bir yolculuğa çıkarıyorlar. Onların müziği, sadece bir dinleti değil, aynı zamanda duygusal bir işçilik, özenle seçilmiş her sesin bir araya gelerek anlam kazandığı bir deneyim.

Bir nehrin coşkulu akışı gibi, her kıvrımında yeni bir duyguya, her dalgasında farklı bir ilhama ev sahipliği yapıyor. Bu ses, geçmişin bilgeliğini bugünün enerjisiyle harmanlarken, geleceğin melodilerine de kapı aralıyor. Ancak Fabrika Müzik’in hikayesi, yalnızca olgunlaşmış bir orkestranın sahnedeki ihtişamıyla sınırlı değil. Onlar aynı zamanda, müziğin yarınlarına uzanan bir köprü kurarak, genç yeteneklerin parlamasına olanak tanıyan Fabrika Müzik Junior’ın da mimarları. Bu genç nesil, Fabrika Müzik’in köklerinden ilham alarak kendi seslerini bulduğu, usta-çırak ilişkisiyle beslenen bir gelecek vaadi. Onlar, geçmişin birikimini omuzlarında taşıyan, ancak kendi taze ritimleriyle müzik evrenine yepyeni bir soluk getiren, henüz yazılmamış senfonilerin ilk notaları, geleceğin müzikal dehalarının ilk kıvılcımları. Bu birliktelik, müziğin sadece icra edilmekle kalmayıp, aynı zamanda öğretilen, paylaşılan ve büyütülen yaşayan bir varlık olduğunu kanıtlıyor.

Bu özel röportajda, Fabrika Müzik’in kolektif bilincinin derinliklerine dalacak, notaların ve ruhların nasıl bir arada işlendiği o 'fabrikasyon' sürecinin ardındaki sihri anlamaya çalışacağız. Aynı zamanda, Fabrika Müzik Junior ile aralarındaki eşsiz köprüyü, ilhamın ve mirasın nesiller arası akışını keşfederek, müziğin geleceğine dair umut dolu bir pencere aralayacağız. Her bir soru, bu müzikal ailenin ortak nefesinde saklı olan evrensel enerjiyi ve müziğin zamanın ötesindeki dönüştürücü gücünü hissetmemize olanak tanıyacak. Gelin, Fabrika Müzik’in, notaların ötesine geçen bu eşsiz dünyasına adım atalım; çünkü burada, müzik sadece duyulan değil, aynı zamanda hissedilen ve yaşanılan bir deneyimdir, bir mirasın ve geleceğin buluştuğu yerdir.

+ Eğer Fabrika Müzik bir bina olsaydı hangi malzemeden inşa edilirdi ve o binanın en gizli odasında hangi melodi yankılanırdı?

+ Eğer Fabrika Müzik bir bina olsaydı hangi malzemeden inşa edilirdi ve o binanın en gizli odasında hangi melodi yankılanırdı?

- Şarkılardan, solistlerden, müzisyenlerden ve samimiyetten inşa edilirdi. En gizli odamızda ise konseptimiz olan Mashup (potpori) tekniğiyle şarkıları birbirine bağlama gücümüz yankılanırdı.

+ Müziğinizin 'fabrikasyon' sürecinde her bir üyenin ruhu hangi hammaddeyi getiriyor ve ortaya çıkan nihai ürün bu ruhların nasıl bir bileşimi oluyor?

- Ortaya çıkan nihai ürün, sadece bir müzik performansı değil; geçmişin tınılarıyla bugünün enerjisini birleştiren, dostlukla, şefkatle, neşeyle ve samimiyetle yoğrulmuş kolektif bir müzikal deneyim oluyor. Herkesin ruhundaki 'hammadde' birleşerek, dinleyiciye hem tanıdık hem de yepyeni bir duygu olarak ulaşıyor.

+ Rüştünü ispat etmiş, ismiyle müsemma ve kartopu etkisiyle büyüyen bu grup 10 yıl sonra kendini nerede görüyor?

- 10 yıl sonra da samimiyetimizi koruyarak birlikte üreten bir ekip olmayı ve müziğimizle sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da kalplere dokunmayı hayal ediyoruz.

+ Popüler isimlerin şarkılarına 'Fabrika dokunuşu' katmak sizin için sadece yeniden icra etmek mi yoksa o melodilerin ruhuna yeni bir soluk üflemek mi demek?

- Günümüzde, özellikle dikey formatlı içerikler nedeniyle dikkat süreleri çok kısaldı. Bu sebeple sosyal medyanın 'keşfet' algoritmasıyla yeni insanlara ulaşmak için yaratıcı videolar çekmek gerekiyor. Bizim dokunuşumuz da tam bu noktada devreye giriyor. Güzel sesler, yüksek enerji ve özgün fikirlerle oluşturduğumuz videolar, kendi hikayelerimizi yaratıyor.

+ O dönemlerin ikonik isimlerini sahnenize konuk etmek müziğinizin kolektif enerjisine nasıl bir 'zamansız frekans' ekliyor?

- O dönemlerin ikonik isimleriyle aynı sahneyi paylaşmak, bizim için bir hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi. Onların sahne enerjisiyle bizim yenilikçi yorumlarımız birleşince, ortaya zamanın ötesinde bir uyum çıkıyor. Geçmişin duygusu bugünün heyecanıyla buluşuyor ve hem nostaljik hem de taptaze bir armoni doğuyor.

İsmail Kopmaz:

İsmail Kopmaz:

+ Fabrika Müzik'in temellerini atarken müziğin ruhunda hangi tohumları ektin? Ve o ilk tohum bugün hangi dev çınara dönüştü?

- Fabrika Müzik, benim adıma yolda öğrenmeye dayalı bir süreç oldu. Bu işe başladığımda bu noktalara geleceğini öngörmemiştim. Kendimi disiplinle çalışarak akışa bıraktığım, kaliteli ve vizyonlu her iş birliğine açık olduğum bir yolculuktu. Bugün gelinen nokta ise kendi konserlerini yapan, stüdyosunda kayıtlarını alan ve 18 yaş altı yeteneklerin de kendini gösterebildiği “Junior” projesiyle milyonlarca etkileşim yaratan bir Fabrika’ya dönüştü. İsmini de bu yüzden “Fabrika Müzik” koymuştum; müziğin hiç durmadığı, her alanında üretim yapılan kocaman bir fabrikaya benzetmiştim.

+ Senin için Fabrika Müzik sadece bir grup değil, bir 'yuva'. Bir kurucu olarak bu yuvanın duvarlarına hangi görünmez notaları işledin?

- Bu yuva, öncelikle sağlıklı iletişim üzerine kuruldu. Ekip içinde egoya yer yoktur; hatta stüdyomuzun kapısında “Egonu dışarıda bırak” yazar. Burada herkesin eşit olduğu, herkesin sözüne değer verildiği bir yuva kurmayı hedefledim. Çünkü bu iş, birbirini sevmeyen insanlarla yapılacak bir iş değil; kimse bu kadar profesyonel olamaz. Biz çekimlerden önce sohbet eder, bilgi alışverişi yapar, çekimlerden sonra kahve içmeye gideriz. Biz aynı zamanda arkadaşız.

Peri Nur Akkurt, Heybensena, Mevsim Körün:

Peri Nur Akkurt, Heybensena, Mevsim Körün:

+ Her biriniz birer fısıltı rüzgarı, birer şarkı pınarı. Sesleriniz Fabrika'nın koridorlarında nasıl birleşiyor?

- Heybensena: Aslında her birimizin sesi farklı bir yerden esiyor. Peri’nin sesi umut gibi, Mevsim’in yorumu bambaşka… Benim sesim ise konuşamadıklarımı şarkılarla anlatma çabam. Fabrika’da bir araya geldiğimizde, bu farklı sesler sanki aynı şarkının eksik parçaları gibi birleşiyor ve ortaya bir bütünlük çıkıyor. Bu, bizim için sadece müzik değil; dostluk, eğlence ve içten bir paylaşım.

- Peri Nur Akkurt: Müziğin en güzel özelliklerinden biri birleştirici olmasıdır. Her birimizin ortaya koyduğu fikirler, Fabrika’yı zenginleştiriyor. Bir araya geldiğimizde ortaya sadece müzik değil; dostluk, sevgi ve uyum çıkıyor. Fabrika, yalnızca müzik için buluştuğumuz bir yer değil, her birimiz için aynı zamanda bir ev.

- Mevsim Körün: Her birimiz şarkılara kendi hissedişimizle, iç dünyamızdan bir parça katıyoruz. Seslerimiz birleştiğinde ortaya güçlü, doğal ve samimi bir uyum çıkıyor. Aslında sadece birlikte şarkı söylemiyoruz, aynı duyguyu paylaşıyoruz. Bu bağ, dinleyiciyle kurduğumuz duygusal köprüyü de besliyor.

Levent Batu:

Levent Batu:

+ Sen, Fabrika'nın görünmez mimarı, notaların ustasısın. Elindeki baget bir sihirli değnek gibi sesleri nasıl şekillendiriyor?

- İşim konusunda çok da görünmez olduğumu düşünmüyorum. İfade alanımın en geniş olduğu oluşumlardan biri Fabrika Müzik. Performans sırasında hiçbir şey müzikten daha önemli olmamalıdır. Şarkı söyleyen de, enstrüman çalan da o anda müziğe hizmet etmeli; müzik onlara değil.

+ Bir şef olarak Fabrika'nın ritmik kalbini nasıl dengede tutuyorsun? O kolektif nefesi hangi ince ayarla bir senfoniye çeviriyorsun?

- Birlikte çalıştığım arkadaşlarımı ve enstrümanlarını yakından tanımaya özen gösteriyorum. Sadece iyi çalmak yetmiyor; her anlamda iyi bir dinleyici olmak çok önemli.

Hamit Topaloğlu:

Hamit Topaloğlu:

+ Sen Fabrika'nın belki de en temel makinelerinden birisin. Tuşlara dokunuşunla çıkan her ses, binanın temelini atan birer taş gibi. Bu taşlar Fabrika'nın hangi katmanlarına ulaşıyor?

- Fabrika Müzik, herkesin bir araya gelip kendinden bir değer katarak varlığını sürdüren bir projedir. Kendi adıma, Fabrika Müzik'in joker elemanıyımdır diyebilirim. Teknik ve müzikal donanımım her ortamda fark edilir.

+ Bir notayı canlandırırken o notanın geçmişten geleceğe taşıdığı hangi kadim bilgiyi hissediyorsun?

- Bizi neyin zamansız kılacağını zaman gösterecek. Ancak asıl mutluluğumuz, dinleyince bizi geçmişe götüren, hüzünlendiren ya da sevindiren o melodileri bugün de çalabilmek ve o şarkıların zamansızlaşma yolculuğunda bir rol oynamaktır.

Elçin Taşkıran:

Elçin Taşkıran:

+ Sen, Fabrika'nın dış dünyaya açılan kapısısın. Grubun içsel melodisini dışarıya taşırken hangi görünmez iplerle kalplere dokunuyorsun?

- Benim için bu iş sadece bir temsil değil, içten gelen bir aidiyet. Kalplere dokunmak, bazen doğru zamanda atılan bir adımla, bazen de sadece gerçek bir duygunun paylaşılmasıyla mümkün oluyor. O görünmez ipler de tam burada devreye giriyor: Güven, duygu, dürüstlük ve inanç.

+ Bir menajer olarak Fabrika'nın ruhunu ticari dünyanın sert zemininde nasıl koruyorsun?

- Ticari dünyanın hızlı akışında Fabrika’nın ruhunu korumak için en çok dikkat ettiğim şey, her iş birliğinin Fabrika’nın değerleriyle örtüşmesidir. Samimiyetin olmadığı, insan kıymetinin gözetilmediği hiçbir yerde yer almamaya özen gösteriyorum. Çünkü bizde üretim kadar, kimlerle ürettiğimiz de önemli.

Alper Akgöl:

Alper Akgöl:

+ Sen, genç zihinlere notaların ve ritimlerin dilini öğreten bir tercümansın. Fabrika'nın ruhunu ve disiplinini bu genç bedenlere nasıl işliyorsun?

- Benim işim aslında bir çevirmenlik: Müziğin evrensel dilini, genç zihinlerin kalbine işlemek için tercüme ediyorum. Disiplini ise notalarla değil, hislerle ve sabırla anlatıyorum. Onlara her zaman şunu söylüyorum: “Şarkı sadece söylenmez, yaşanır.”

+ Genç yeteneklere müziğin geleceğini inşa ederken onlara en çok hangi görünmez enstrümanı çalmayı öğretiyorsun?

- Müzik sadece seslerden ibaret değil, bir duygunun dışa vurumudur. Bu yüzden onlara teknik bilgiyi verirken hep şunu sorarım: “Bu şarkıyı söyleyen kişi ne hissetmiş olabilir?” Onlara öğrettiğim en önemli içsel melodi ise “kendin gibi duymak”tır. Çünkü bir çocuğun kendi sesini keşfetmesi, özgüvenini bulması demektir.

Selim, Zeynep, Hafsa, Sümeyye - Fabrika Müzik Junior:

Selim, Zeynep, Hafsa, Sümeyye - Fabrika Müzik Junior:

+ Müziğiniz dinleyicinin bilinçaltında nasıl bir 'yankı fabrikası' kuruyor? Onların ruhunda hangi gizli kapıları araladığınızı hissediyorsunuz?

- Selim: Sahnede performansım nasıl olursa olsun, dinleyicinin tepkilerini ve müziğe olan ilgilerini hareketlerinden okuyabiliyorum. Bu, müziğimizin onlara ulaşıp ulaşmadığını anlamamı sağlıyor.

- Zeynep: İnsanların ruhuna, gözlerine baktığımda bizim hakkımızda olumlu mu yoksa olumsuz mu düşündüklerini anlayabiliyorum.

- Hafsa: Müzik, özellikle bizim gibi çocuklar için bir ışık oluyor. Onların bilinçaltındaki kapıları aralayıp, bazı şeyleri bizim gibi başarabileceklerini hissettiriyoruz.

- Sümeyye: Bence insanların gelecekteki hayallerini süsleyen kişiler olarak, daha çok şey başarmaları için onlara ilham veriyoruz.

+ Toplumun kalp atışlarını dinlerken Fabrika Müzik'in müziği bu ritme nasıl bir uyum sağlıyor, hatta belki de ona nasıl yeni bir ritim katıyor?

- Selim: Herkesin kalp ritmi farklıdır. Fabrika Junior’da her birimiz farklı duygular sunuyoruz; kimimiz eğlence ve adrenalin, kimimiz hüzün katıyor. Bu da dinleyicinin her türlü ruh haline dokunmamızı sağlıyor.

- Zeynep: Açıkçası herkesin kendi sesine ait bir ritminin olması çok güzel ve Fabrika Müzik bunu çok iyi yapıyor.

- Hafsa: Onların kalp ritimlerine bir nevi adrenalin salgılayarak heyecanlandırıyor, onlara neşe ve eğlence katıyoruz.

- Sümeyye: Müziğimizle onlara inanmaları için güç veriyoruz ve birlikte başarıyoruz.

+ Evrensel bir titreşim yaratmak adına kolektif sesinizi nasıl bir araya getiriyorsunuz?

- Selim: Bazen arkadaşlarımın çıkamadığı tiz sesleri ben çıkarabiliyorum, benim inemediğim pes seslere ise arkadaşlarım inebiliyor. Böylece birlik ve beraberlik içinde bunu çözüyoruz.

- Zeynep: Bazen çıkamadığım tizlere, bazen de inemediğim pes tonlarına ulaşabiliyorum.

- Hafsa: Aramızdaki bağları güçlendirerek, birbirimize destek olarak başarıyoruz. Her zaman birbirimize yardım ediyoruz; o yapamazsa ben, ben yapamazsam o... Birlik ve beraberlikle başarıyoruz.

- Sümeyye: Birlik içinde olup daha yeni şeyler başarıyoruz.

+ Bir şarkının 'zamansız' olması için kolektif ruhunuzda hangi elementlerin bir araya gelmesi gerekir?

- Selim: Modumun iyi olması lazım. Beğendiğim bir şarkının mutlaka beni etkileyen bir özelliği olmalı; sözleri, nakaratı ya da müziği gibi.

- Zeynep: Şarkının sözlerinin anlamlı olması ve nakarat gibi belirli yerlerinin tekrar edilmesi.

- Hafsa: Bence zihnin ve ruhun bir arada, hem ruhen hem de zihnen beraber olması gerekir.

- Sümeyye: Azim ve kararlılık her şeyden önemlidir.

+ Eğer Fabrika Müzik bir günün şafağına mektup yazsaydı ilk cümlesi ne olurdu?

- Selim: Eğer her şey yolunda olsaydı, her yeni güne “Günaydın” diyerek başlardı.

-Zeynep: Günaydın! Bugünün güzel geçeceğine inanıyorum.

- Hafsa: 'Bir ışık doğuyor ve bir orman yeşeriyor' gibi bir cümle olabilirdi.

- Sümeyye: Yeni şeyler başarmaya hazır mısınız?

+ Eğer kelimeler para ile satılsaydı Fabrika Müzik olarak hangi beş kelimeyi kolektif hazinenize katardınız?

- Selim: Solist, müzik, yetenek, şarkı ve başarı.

- Zeynep: Ritim, pes, tiz, müzik, huzur.

- Hafsa: Birlik, bütünlük, sevgi, saygı, arkadaşlık.

- Sümeyye: Beraberlik, özgüven, müzik, ruh, titreşim.

+ Bugünden geçmişe, yani yeni doğmuş Fabrika Müzik'e ortak bir mesaj gönderir misiniz?

- Selim: Azimle ve kararlılıkla çalışırsanız çok güzel yerlere gelirsiniz. Geleceğe yönelik sağlam temeller atın ve hedeflerinizi belirleyin.

- Zeynep: Fabrika Müzik'i kuran kişinin ve yanındakilerin müziğe olan tutkusunu ve bilgisini buradan çok net görebiliyorum.

- Hafsa: Göndereceğim mesaj şu olurdu: Asla umudunuzu kesmeden devam edin!

- Sümeyye: Sizin yeni şeyler başaracağınıza her daim inanıyoruz, bundan hiç şüphemiz yok.

+ Eğer bir 'patron' olsaydınız Fabrika Müzik'i ve Fabrika Müzik Junior'ı bir bütün olarak işe alır mıydınız? Neden?

- Selim: Alırdım, çünkü hepsi birbirinden yetenekli, saygılı ve dürüst.

- Zeynep: Almazdım, çünkü aramızda çok bilgili olanlar da var az bilgili olanlar da. Çocukların hakkının her zaman korunması gerektiğini bildiğim için almazdım.

- Hafsa: Tabii ki alırdım, çünkü büyüklerin bilgisiyle küçüklerin zihin gücünün birleşimiyle birçok şey başarılabilir ve yeni şeyler üretilebilir.

- Sümeyye: Almazdım, çünkü Fabrika Junior'ın amacı zaten yeni yetenekler bulmak ve keşfetmektir.

+ Fabrika Müzik'in çocukluk hali bugünkü grubunuzu ve Fabrika Müzik Junior'ı görse ne derdi?

- Selim: Eğer bizi görselerdi gurur duyar ve bizi buraya getirenlere teşekkür ederlerdi. Biz de onların bıraktığı müzik mirasına sahip çıkarak bu teşekkürü hak ederdik.

- Zeynep: Bence inanamazlardı ama şimdiki Junior'ların yeteneklerini görmek ve keşfetmek isterlerdi.

- Hafsa: Gelecekte ne kadar büyük bir ekip olduğumuzu görmek onları mutlu eder ve heyecanlandırırdı.

- Sümeyye: Böyle güzel yetenekler görmeleri onlara daha çok şey kazandırırdı.

Fabrika Müzik’in ve Fabrika Müzik Junior’ın melodik evreninde yaptığımız bu yolculuk, müziğin sadece bireysel bir ifade değil, aynı zamanda kolektif bir ruhun, ortak bir nefesin ve nesiller arası aktarılan bir mirasın en güçlü dili olduğunu bir kez daha kanıtladı. Burada, notalar sadece seslerden ibaret değil; onlar, bir “fabrikasyon” sürecinde özenle işlenmiş duygular, hayaller ve deneyimlerin ta kendisi. Her bir tınıda, bir grubun bir araya gelişindeki eşsiz sinerjiyi, bir ustanın genç bir çırağa fısıldadığı bilgeliği ve müziğin zamanın ötesinde nasıl bir köprü kurduğunu hissettik. Fabrika Müzik’in derin kökleri ve Fabrika Müzik Junior’ın taze dalları, birleşerek geleceğin senfonilerini yazarken, müziğin her daim gelişen, öğreten ve ilham veren yaşayan bir organizma olduğunu gözler önüne serdi. Bu röportaj, bir sesin değil, binlerce sesin kalplerde nasıl bir yankı uyandırdığını, ruhun en derin katmanlarında nasıl bir armoni inşa ettiğini fısıldadı bizlere. Fabrika Müzik’in kolektif sanatı, bizlere müziğin birliktelikle nasıl sonsuzlaştığını hatırlatırken, Fabrika Müzik Junior ise bu sonsuzluğa atılan en parlak adımdır; bir fabrikanın sürekli ürettiği, yenilenen ve zamana meydan okuyan melodiler gibi...

Bu derinlikli ve ilham verici söyleşi için Fabrika Müzik ve Fabrika Müzik Junior'ın tüm üyelerine, kalbimizin en derindeki notalarıyla teşekkür ederiz. Onların müziği, zamanın tünelinde yankılanan bir melodi olarak kalbimizde çalmaya devam edecek; bir fabrika düşüncesiyle, her daim yeni duygular işlemeye…

Çokça hoş kalın...

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