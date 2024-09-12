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Ezgi Mola Oğlu Can'ın Yürütecini Kurmak İçin Kolları Sıvadı! 12 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ezgi Mola Oğlu Can'ın Yürütecini Kurmak İçin Kolları Sıvadı! 12 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 00:18

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Berfu Yenenler, oğlunun elinden tuttu okula götürdü.

Berfu Yenenler, oğlunun elinden tuttu okula götürdü.

Şeyma Subaşı, masaj yaptırdı.

Şeyma Subaşı, masaj yaptırdı.

Çağla Şıkel, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e destek çıktı.

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Melisa Aslı Pamuk, hamileliğini duyurdu.

Cemal Can Canseven, New York'tan "Merhaba" dedi.

Cemal Can Canseven, New York'tan "Merhaba" dedi.
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Birce Akalay, yazı bitiremedi.

Birce Akalay, yazı bitiremedi.

Yasemin Şefkatli, ikizlerle uzaklara daldı.

Yasemin Şefkatli, ikizlerle uzaklara daldı.

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Hande Erçel, çiçeklendi.

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Hadise, yakın kız arkadaşlarıyla buluştu.

Hadise, yakın kız arkadaşlarıyla buluştu.
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Nazlı Sabancı, arkadaşının doğum günü partisine katıldı.

Nazlı Sabancı, arkadaşının doğum günü partisine katıldı.

Afra Saraçoğlu hem spor yaptı hem eğlendi.

Afra Saraçoğlu hem spor yaptı hem eğlendi.

Ezgi Mola, oğlu Can'ın yürütecini kurabilmek için kolları sıvadı.

Ezgi Mola, oğlu Can'ın yürütecini kurabilmek için kolları sıvadı.
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