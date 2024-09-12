Ezgi Mola Oğlu Can'ın Yürütecini Kurmak İçin Kolları Sıvadı! 12 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Ezgi Mola Oğlu Can'ın Yürütecini Kurmak İçin Kolları Sıvadı! 12 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Berfu Yenenler, oğlunun elinden tuttu okula götürdü.
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Şeyma Subaşı, masaj yaptırdı.
Çağla Şıkel, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e destek çıktı.
Melisa Aslı Pamuk, hamileliğini duyurdu.
Cemal Can Canseven, New York'tan "Merhaba" dedi.
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Birce Akalay, yazı bitiremedi.
Yasemin Şefkatli, ikizlerle uzaklara daldı.
Hande Erçel, çiçeklendi.
Serenay Sarıkaya da müze gezdi.
Hadise, yakın kız arkadaşlarıyla buluştu.
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Nazlı Sabancı, arkadaşının doğum günü partisine katıldı.
Afra Saraçoğlu hem spor yaptı hem eğlendi.
Ezgi Mola, oğlu Can'ın yürütecini kurabilmek için kolları sıvadı.
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