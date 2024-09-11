Ezgi Mola'nın Oğlu Can, Evdeki Köpekleri Taklit Etmeye Başladı: 11 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Ezgi Mola'nın Oğlu Can, Evdeki Köpekleri Taklit Etmeye Başladı: 11 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı peruğuyla poz kesmelere doyamadı.
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Berfu Yenenler, Miss Turkey 2024'te jüriydi.
Aslı Enver, arkadaşıyla çimlere serildi.
Fahriye Evcen minik oğlu Kerem'i sıkıştırdı.
Danla Bilic, cekimdeydi güzel bebeği Gigi yine rahat bırakmadı.
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Ezgi Mola'nın oğlu Can emeklemeyi çözdü ama alıştığımız türden değil.
Zeynep Bastık Universal Music'in önünden havasıyla esti geçti.
Müge Boz, minikleri Vina ve Rika'ya sarıldı.
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