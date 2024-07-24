Ezgi Mola Hamamda Foşur Foşur Yıkandı, Aslı Enver Aşka Geldi: 24 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Ezgi Mola Hamamda Foşur Foşur Yıkandı, Aslı Enver Aşka Geldi: 24 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı Mert Vidinli'ye Gülnur Güneş'in doğumu vesilesiyle kavuştu!
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Şeyma Subaşı arşivleri çıkarmaya karar verdi.
Pelin Akil ve Anıl Altan kızlarıyla buz savaşı yaptı.
Aslı Enver, biricik kocası Berkin Gökbudak'la aşka geldi! Yine çok güzellerdi.
Danla Bilic, elbisesinin yoruma açık olmadığını net bir dille belirtti.
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Nazlı Sabancı yine bildiğiniz gibiydi, kaynanası Arzu Sabancı'ya mankenlik yaptı.
Yasemin Tatlıses de Gülnur Güneş'in oğluna kavuşmasıyla beraber havalara uçtu.
Demet Akalın da aşka geldi Okardi'sini paylaşmadan edemedi.
Ezgi Mola hamamda foşur foşur yıkandı!
Müjde Uzman poz kesti.
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Bergüzar Korel, sahiplendiği patili evladını paylaştı.
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