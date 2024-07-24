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Ezgi Mola Hamamda Foşur Foşur Yıkandı, Aslı Enver Aşka Geldi: 24 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ezgi Mola Hamamda Foşur Foşur Yıkandı, Aslı Enver Aşka Geldi: 24 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 02:33

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı Mert Vidinli'ye Gülnur Güneş'in doğumu vesilesiyle kavuştu!

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Aslı Enver, biricik kocası Berkin Gökbudak'la aşka geldi! Yine çok güzellerdi.

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Danla Bilic, elbisesinin yoruma açık olmadığını net bir dille belirtti.

Danla Bilic, elbisesinin yoruma açık olmadığını net bir dille belirtti.
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Nazlı Sabancı yine bildiğiniz gibiydi, kaynanası Arzu Sabancı'ya mankenlik yaptı.

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Yasemin Tatlıses de Gülnur Güneş'in oğluna kavuşmasıyla beraber havalara uçtu.

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Bergüzar Korel, sahiplendiği patili evladını paylaştı.

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