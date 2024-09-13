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Eylül'ün En Bereketli Günleri Başlıyor! Hayatınızı Festivale Çevirecek Venüs ile Jüpiter Üçgenine Hazır Olun

Eylül'ün En Bereketli Günleri Başlıyor! Hayatınızı Festivale Çevirecek Venüs ile Jüpiter Üçgenine Hazır Olun

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 14:24

Eylül ayının en güzel sürprizine hazır olun! Hayatınızı hemen her anlamda güzelleştirecek, resmen önümüzdeki 4 günü 'festivale çevirecek' Venüs ile Jüpiter arasında üçgen açı meydana geliyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner, 'astrolojinin VIP köşesi, kırmızı halısı resmen.' olarak ifade ettiği bu astrolojik olay ile hayatımızda nelerin değişeceğini ise dikkatle anlatıyor. Para, aşk ve eğlence bir arada! 

İşte, detaylar... 

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Eylül ayının en güzel sürprizine hazır olun: "Astrolojinin VIP köşesi, kırmızı halısı resmen..."

Eylül ayının en güzel sürprizine hazır olun: "Astrolojinin VIP köşesi, kırmızı halısı resmen..."

Ünlü astrolog Dinçer Güner, etkisi 4 gün sürecek Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açıdan söz etti. Eylül ayının ortasında hayatınıza güzellikler getiren bu astrolojik olay ile birlikte bereketli günlere hazır olun!

İşte, "Bir araya gelince hayatı festival haline getiren" Venüs Jüpiter üçgeninin etkileri

İşte, "Bir araya gelince hayatı festival haline getiren" Venüs Jüpiter üçgeninin etkileri

Güner, ilk olarak Venüs ve Jüpiter'i ayrı ayrı ele alıyor.  Venüs'e 'güzellik, aşk, keyifler kraliçesi,' Jüpiter'e ise 'büyümenin, bolluğun kocaman iyimser babası!' diyor. Yani bu açı kalıbının eğlenceli ve bir o kadar da güzel şeylere kapı açacağını müjdeliyor.

Aşk ve keyif dolu bir 4 gün bizi bekliyor: Venüs'ün getirdiği güzellikleri Jüpiter büyütecek.

Aşk ve keyif dolu bir 4 gün bizi bekliyor: Venüs'ün getirdiği güzellikleri Jüpiter büyütecek.

Düşünsenize, Venüs diyor ki: 'Hadi aşk dolu, keyifli, güzel şeyler yapalım!' Jüpiter de hemen arkasından: 'Tabii tabii, ben de onları katlayıp büyüteyim, üzerine bolca iyilik serpeyim!'

Şimdi hayatın zevklerini sonuna kadar yaşayın, güzel fırsatları bekleyin! Aşk, para ve dostluklarla dolu şansın hep yaver gittiği günler başlıyor.

"Bu ilişki nereye gidiyor?", "Acaba doğru insan mı?" diyenler buraya!

"Bu ilişki nereye gidiyor?", "Acaba doğru insan mı?" diyenler buraya!

Müjdemizi isteriz, bu dönemde aşk analizlerine falan gerek yok. Sanki evren size bir mesaj verir gibi doğru kişiyi tatlı tesadüflerle hayatınıza katacak. Romantizm, büyük sürprizler ve aşk, tıpkı romantik komedi filminde gibi sizi bulacak.

Gelelim Venüs ile Jüpiter üçgeninin faturasına: “Acaba bu ay kredi kartı ekstrem ne olacak?”

Beklenmedik kazançlar, bonuslar, hatta kenara para koyma fırsatları sizi bekliyor. Ekonomik anlamda rahatlamanızı sağlayan ve hayatın size cömert davranacağı bir güne başlıyoruz. Limitsiz harcayabilirsiniz! Ünlü astrolog Güner'e göre 'hesap ekstresi size üçgen çizer.'

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Peki ya sosyal hayat? Eğlence şimdi başlıyor!

Peki ya sosyal hayat? Eğlence şimdi başlıyor!

Partiler, dost buluşmaları, kahkahalar ve yemekler... Vallahi bugünlerde gündeminizde yok yok! Kahkahalarınızın sesini duymaya başladık bile. Abartıyoruz sanmayın, çünkü Jüpiter güzellikleri abartmaya hazır. Fazlaca coşup eğlenin ve sevdiklerinizle güzel vakit geçirin.

Unutmadan hatırlatalım: 'Sanat ruhun gıdasıdır'

Unutmadan hatırlatalım: 'Sanat ruhun gıdasıdır'

Sonbaharın ilk ayında galeriler, konserler, filmler, tiyatrolar... Ne varsa koşun! Kış gelmeden sanata ve eğlenceye doyun. Bu arada yaratıcılığınızın artacağını ve yeniliği, güzelliği üreteceğinizi de söylemeye gerek yok sanıyoruz! 

Fırsatı kaçırmayın, gününüzü gün edin!

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