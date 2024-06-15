Eylem Tok ve Oğlu ABD’de Nasıl Yakalandı? Küba’ya Kaçacaklar İhbarıyla Başlayan Operasyon

Türkiye’de trafik kazasından bir kişiyi öldürdükten sonra annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye firar eden 17 yaşındaki T.C yakalanarak tutuklandı. İkiliyi yakalayan Boston Polis Departmanı’nın operasyonu ile yakalanan ikilinin üzerinde ciddi miktarda nakit para olduğu öğrenildi. Ayrıca operasyonun, Türk yetkililerin “Küba’ya kaçabilirler” değerlendirmesi sonrasında yapıldığı mahkeme kayıtlarında yer aldı.