Eylem Tok ve Oğlu ABD’de Nasıl Yakalandı? Küba’ya Kaçacaklar İhbarıyla Başlayan Operasyon
Eylem Tok ve Oğlu ABD’de Nasıl Yakalandı? Küba’ya Kaçacaklar İhbarıyla Başlayan Operasyon
Türkiye’de trafik kazasından bir kişiyi öldürdükten sonra annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye firar eden 17 yaşındaki T.C yakalanarak tutuklandı. İkiliyi yakalayan Boston Polis Departmanı’nın operasyonu ile yakalanan ikilinin üzerinde ciddi miktarda nakit para olduğu öğrenildi. Ayrıca operasyonun, Türk yetkililerin “Küba’ya kaçabilirler” değerlendirmesi sonrasında yapıldığı mahkeme kayıtlarında yer aldı.
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1 Mart’ta ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan T.C., annesiyle birlikte önce Mısır’a oradan da vatandaşı olduğu ABD’ye kaçmıştı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ile oğulun yakalandığını ve ABD’de tutuklandığını açıkladı.
Sözcü’nün Reuters’tan aktardığına göre, Boston polisi operasyona anne ile oğulun kaçma şüphesi olduğu için hız verdi.
Yapılan operasyonda yakalanan anne ile oğulun yanında 5 bin dolar nakit yakalandı. Ayrıca ikilinin, senelik ücreti 46 bin dolar olan bir okulu da ziyaret ettikleri belirlendi.
İkilinin, sahte pasaport ile Küba’ya kaçmak isteyebileceği de mahkeme kayıtlarında yer aldı.
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