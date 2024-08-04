Ex’inin Sana Mesaj Atma İhtimalini Söylüyoruz!

Ex'inin sana yazma ihtimali neredeyse sıfıra yakın çıktı. Kendi halinde hayatına devam ediyor gibi. Aslında bizce çıkan bu sonuca memnun oldun çünkü sen de yazmasını çok istemiyorsun. İçinden 'pişman olduğunu görmek güzel olabilirdi' diyorsun ama boşver senden uzak olsun. Gençsin, çıtırsın... Elini sallasan ellisi. Ondan gelecek bir kuru mesaja mı kalmıştın zaten? Asla!