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Ex’inin Sana Mesaj Atma İhtimalini Söylüyoruz!

etiket Ex’inin Sana Mesaj Atma İhtimalini Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 23:01

Belki o mesajı bekliyorsun, belki de beklemiyorsun ama büyük bir belirsizlik içinde olduğun kesin. İşte bu test, ex'inin sana mesaj atma ihtimalini keşfetmen için hazırlandı. 

Hadi birlikte görelim, o mesaj gelecek mi?👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Söyle baklaım ex'ten next olur mu?😂

3. Şimdi mesaj atsa cevap alabilir mi?

4. Sahi ya siz neden ayrılmıştınız?

5. Onu hiç tanımamış olmayı diler miydin?

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6. Sence aranızdaki şeyin adı neydi?

7. Şu an sevgilisi var mı?

8. Son olarak, aşkı anlatan bir resim seç!

Yüzde 100 atacak!

Bugün ya da yarın olmasa bile çok yakın bir zamanda alacaksın o mesajı emin ol. Sürekli aklındasın, çeşitli sosyal mecralardan seni kontrol ediyor. Senin gibisini bulamayacağının farkında. Ne istediğini bilen, kaliteli, güvenilir ve gerçekten sevebilen biriydin. Sana mesaj atmayacak da kime atacak? Bu devirde bulsun hadi böyle birini... Bulsun!

Yüzde 85 atacak!

Çok yüksek ihtimalle o beklediğin mesajı yakın zamanda alacaksın. Çünkü ex'inin aklını sürekli seninle ilgili anılar kurcalıyor. Oturmuş bir yatak köşesine 'Ne bahane bulsam da yazsam?' diye düşünüyor. Aslında bahane bulmasına gerek yok. Direkt yazsa olur ama senin vereceğin cevaptan biraz çekiniyor gibi. Kafasına yatan bahanesini bulur bulmaz sana yazacak, emin ol!

Yüzde 25!

Ex'inin sana yazma ihtimali neredeyse sıfıra yakın çıktı. Kendi halinde hayatına devam ediyor gibi. Aslında bizce çıkan bu sonuca memnun oldun çünkü sen de yazmasını çok istemiyorsun. İçinden 'pişman olduğunu görmek güzel olabilirdi' diyorsun ama boşver senden uzak olsun. Gençsin, çıtırsın... Elini sallasan ellisi. Ondan gelecek bir kuru mesaja mı kalmıştın zaten? Asla!

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