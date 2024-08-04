Ex’inin Sana Mesaj Atma İhtimalini Söylüyoruz!
Ex’inin Sana Mesaj Atma İhtimalini Söylüyoruz!
Belki o mesajı bekliyorsun, belki de beklemiyorsun ama büyük bir belirsizlik içinde olduğun kesin. İşte bu test, ex'inin sana mesaj atma ihtimalini keşfetmen için hazırlandı.
Hadi birlikte görelim, o mesaj gelecek mi?👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Söyle baklaım ex'ten next olur mu?😂
3. Şimdi mesaj atsa cevap alabilir mi?
4. Sahi ya siz neden ayrılmıştınız?
5. Onu hiç tanımamış olmayı diler miydin?
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