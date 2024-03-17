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Evini Baştan Yaratmak İsteyenler Buraya! Evinizin Havasını Değiştirecek Birbirinden Göz Alıcı Halı Modelleri

etiket Evini Baştan Yaratmak İsteyenler Buraya! Evinizin Havasını Değiştirecek Birbirinden Göz Alıcı Halı Modelleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 16:01

Evinin atmosferini yeniden canlandırmak isteyenler için birbirinden çarpıcı halı modelleri ile evinize taze bir soluk getireceğiz. Bu benzersiz halı modelleri, evinizin her köşesine estetik bir dokunuş katarak, yaşam alanınızı baştan yaratmanıza yardımcı olacak. Bu nedenle, evinizi yenilemek ve taze bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, bu muhteşem halı modellerini kaçırmayın. 

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Evinize taze bir soluk getirecek bu halıyı kaçırmayın.

1. Evinize taze bir soluk getirecek bu halıyı kaçırmayın.

Marsa Halı'nın Olivia serisi, 80x150 cm boyutlarıyla, dijital baskı ve kaymaz tabanıyla dikkat çekiyor. Arka kaplaması suni deriden yapılmış olan bu halı, dökülme veya koku yapma sorununa yol açmaz. Tüysüz yapısı, halının antibakteriyel ve antialerjik özellikler taşımasını sağlar. Bu sayede toz ve tüy alerjisi olanlar için ideal bir seçim. Evinizin atmosferini yenilemek isteyenler için bu halı, göz alıcı modelleriyle evinize taze bir soluk getirecek.

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2. Hem sağlıklı hem de estetik bir seçenek olan bu halı, evinizin her köşesine uyum sağlar.

2. Hem sağlıklı hem de estetik bir seçenek olan bu halı, evinizin her köşesine uyum sağlar.

Konfor Vintage Mavi Eskitme Dokuma Halı 80 x 300 cm, dekorasyonunuza yenilik getirecek. Bu özel halı, antistatik özelliği sayesinde statik elektriği engeller ve kullanıldığı ortamda toz oluşumunu önler. Kolay temizlenebilir özelliği ile pratik bir kullanım sunar. Antibakteriyel ve antialerjik özellikleri sayesinde, bakteri, mantar ve mite gibi zararlı organizmaları barındırmaz. 

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3. Yaşam alanlarınızın konforunu ve estetiğini artıracak bu halıyı gördünüz mü?

3. Yaşam alanlarınızın konforunu ve estetiğini artıracak bu halıyı gördünüz mü?

West Home'un dijital baskılı, yıkanabilir ve kaymaz tabanlı salon ve mutfak halıları, hem şıklığınızı artırır hem de kullanım kolaylığı sağlar. Ağır ve zor temizlenen halıların aksine, bu yeni nesil modern halılar, 30°'de çamaşır makinesinde yıkanabilir ve sıkma yapılmasına gerek yoktur. 

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4. Bu halının yumuşacık dokusuna hayran kalacaksınız.

4. Bu halının yumuşacık dokusuna hayran kalacaksınız.

Venucci Home & Living'ın Quincey Bukleli Yumuşak Peluş Post Shaggy Krem Halısı, çocuk odası, oturma odası ve mutfak gibi alanlarda mükemmel bir seçim. Hem yaz hem de kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bu halının sıkı ve tok dokuması, dayanıklılığını artırır. Ekstra yumuşatıcı ile üretilen hav ipliği, ayakaltı konforunu maksimuma çıkarır.

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5. Balat Halı'nın mavi çerçeveli taşlama modeli, oturma odanızın atmosferini değiştirecek bir dokunuş sunuyor.

5. Balat Halı'nın mavi çerçeveli taşlama modeli, oturma odanızın atmosferini değiştirecek bir dokunuş sunuyor.

80x150 cm boyutlarındaki bu halı, mavi tonlarındaki zarif tasarımıyla mekanınıza sofistike bir hava katacak. Hem kalitesi hem de estetik çizgisiyle dikkat çeken bu ürün, 422,91 TL'lik uygun fiyatıyla da ev dekorasyonunuzda fark yaratmayı hedefliyor. Balat Halı'nın bu mavi çerçeveli taşlama modeli, oturma odanızı yeniden canlandırmanın en şık yolu olabilir. Kendine has tasarımı ve kalitesiyle bu halı, evinize değer katacak bir parça olmaya aday.

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6. Farklılıktan yana olanlar için de...

6. Farklılıktan yana olanlar için de...

Evinizin atmosferini yeniden şekillendirmek isteyenler için, harika bir öneriyle geldik. Evinize hem estetik bir dokunuş katmak hem de uzun süreli bir kullanım deneyimi sunmak istiyorsanız, bu modeli tercih edebilirsiniz. Evinizin havasını değiştirecek bu göz alıcı halı modelinin fiyatı 422,93 TL.

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7. Bu halı, salonunuzdan mutfak ve koridorunuza kadar evinizin her köşesinde şıklığı ve konforu bir arada sunuyor.

7. Bu halı, salonunuzdan mutfak ve koridorunuza kadar evinizin her köşesinde şıklığı ve konforu bir arada sunuyor.

Eğer evinize modern bir dokunuş katmak istiyorsanız ve siyah ile gri tonlarının mükemmel birleşimini arıyorsanız, Confidence Home Dijital Baskı Yıkanabilir Kaymaz Taban Salon Halısı, tam size göre. Kullanıcıların beğenisini kazanmış olan bu model, hem estetik açıdan hem de işlevsel özellikleriyle dikkat çekiyor. Yıkanabilir olması, pratik kullanımı kolaylaştırırken, kaymaz tabanı ise güvenli bir kullanım alanı sağlıyor.

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8. Yumuşak dokusu ve kalın yapısıyla, evinize rahatlık ve sıcaklık getirecek.

8. Yumuşak dokusu ve kalın yapısıyla, evinize rahatlık ve sıcaklık getirecek.

Bu özgün ve şık tasarım, mekanınıza hem modern bir dokunuş hem de konforlu bir his katacak. Kaymaz tabanı sayesinde güvenli bir kullanım imkanı sunarken, peluş post yapısı da estetik bir görünüm sağlar. Antrasit gri rengiyle de her türlü dekorasyon stiline uyum sağlayacak bu halı, evinizin atmosferini zenginleştirecek.

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9. Modern duruş sergileyen bu halıyı gördünüz mü?

9. Modern duruş sergileyen bu halıyı gördünüz mü?

Venucci Home & Living'ın Quincey Bukleli Yumuşak Peluş Post Shaggy Krem rengi, çocuk odası, oturma odası, salon ve mutfakta kullanıma uygun olan bir halı. Yumuşak dokusu ve bukleli yapısı ile ayaklarınızın altında adeta bir bulut hissi yaratırken, shaggy tarzı ile de modern ve trend bir görünüm sunar. Krem rengi ise evinizin her köşesine uyum sağlayacak, zamansız ve nötr bir seçenek.

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10. Estiva Home markasının 80 x 50 cm ölçülerindeki Peluş Halı Post Halı, evinize yenilik getirecek.

10. Estiva Home markasının 80 x 50 cm ölçülerindeki Peluş Halı Post Halı, evinize yenilik getirecek.

Kaymaz tabanı sayesinde güvenli bir kullanım sağlar, dökülme yapmaz ve böylece uzun ömürlü bir kullanım sunar. 30 derecede makinede yıkanabilme özelliği ile temizliği oldukça kolaydır. Bu halı, hem göze hitap eden estetik tasarımı hem de kullanıcı dostu özellikleri ile evinizin vazgeçilmezi olacak.

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11. Evinizde değişiklik yapmayı düşünenler... İşte karşınızda peluş post halı!

11. Evinizde değişiklik yapmayı düşünenler... İşte karşınızda peluş post halı!

Bu halı, hayvan postu görünümüyle dikkat çekiyor. Kaymaz tabana sahip olan bu halı, güvenliğinizi düşünerek tasarlanmış. Dökülme yapmaz özelliği ile evinizi temiz tutmanızı kolaylaştırırken, makinede yıkanabilir olması da kullanım kolaylığı sağlar. Antibakteriyel ve antialerjik özellikleri sayesinde sağlığınızı korur, hav ve toz çıkartmaz. 30 derecede makinede veya elde yıkanabilir olması, temizliğini pratik hale getirir. 

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12. Evinizin atmosferini baştan yaratacak, göz kamaştırıcı halı modeliyle noktayı koyalım.

12. Evinizin atmosferini baştan yaratacak, göz kamaştırıcı halı modeliyle noktayı koyalım.

Balat Halı'nın lazer kesim peluş uzun tüylü yolluk halısı, beyazın asaleti ile mekanlarınıza şıklık katacak. Üstelik bu halıyı 30 derece sıcaklıkta çamaşır makinenizde rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Ev dekorasyonunda fark yaratmak isteyenlerin tercihi olan bu halı, kullanım kolaylığı ve estetik tasarımı ile dikkat çekiyor. Kendine has tarzı ve kalitesiyle evinizin her köşesine uyum sağlayacağı kesin.

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