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Evden Çalışmayı Verimli Hale Getirecek 10 İpucu

etiket Evden Çalışmayı Verimli Hale Getirecek 10 İpucu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 13:31

Evden çalışmak rahat olsa bile kimi zaman verimsiz olabiliyor. Bu içeriğimizde bunu verimli hale getirecek önerilerle geldik! Bakalım neymiş o öneriler...

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1. Belirli aralıklarla mola vermeyi unutmayın!

1. Belirli aralıklarla mola vermeyi unutmayın!

Enerjinizi yenilemeden devamlı çalışmak aslında bir işi çok daha uzun sürede yapmanıza sebep olur. Bu yüzden ara verin, kafanızı toparlayıp işe öyle devam edin.

2. Yatakta çalışmayın!

Yatakta çalışmak başta size konforlu gelebilir ama bunu yaptığınızda her an uyku moduna da hazır olursunuz. Hemen şimdi yatağınızdan çıkın bakalım!

3. Kendinize bir çalışma alanı oluşturun!

Çalışmak için rahat, düzenli ve sade bir çalışma alanı oluşturun. Bu alana dikkatinizi dağıtabilecek veya çalışmanızı engelleyecek kadar fazla eşya koymayın. Bu sade ve düzenli alan motivasyonunuzu artırır.

4. Kendinize günlük ve haftalık hedef belirleyin!

İşte her gün başarmanız gereken şeyler olabilir. Bunları listeleyerek kendi motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Ayrıca iş disiplininiz de artabilir.

5. İş arkadaşlarınızla iletişimi iyi tutun!

Çalışmayı keyifli hale getirmek, iş arkadaşlarınızla iletişimi iyi tutmaktan geçiyor. Kimseyle en yakın arkadaşlar gibi samimiyet kurmak zorunda değilsiniz ama iyi bir iletişim ağı kurmak zorundasınız.

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6. Kıyafetinizi değiştirin!

6. Kıyafetinizi değiştirin!

Evde olmak demek devamlı pijamalarla oturmak demek değil. Pijamalarla olduğunuz sürece iş moduna girmeniz zorlaşır. Bu yüzden sabah kalktığınızda üstünüzü değiştirip rahat şeyler giyebilirsiniz.

7. Daha iyi işletimli bir bilgisayar ve hızlı internet bağlantısı kullanın!

Biliyoruz, bu maddeyi sağlamak birçok kişi için zor olabilir. Ama özellikle de evden çalışırken işte verimliliği artırmak için iyi bir bilgisayar ve internet bağlantısı şart!

8. Uykunuzu iyi alın!

Çalışırken gün boyu esnememek için gece uykunuzu iyi almanız gerekiyor. Güzelce uyuyun ki çalışırken zihniniz daha açık olsun, zorlanmadan iş gününü atlatın.

9. Olabildiğince sağlıklı beslenin!

Sağlıklı beslenmek bağışıklık sisteminizi güçlendirir, sizi çok daha dirençli hale getirir. Çalışmak için bağışıklığınızın yüksek olması önemlidir.

10. En önemlisi de mental sağlınıza dikkat edin!

Evden çalışmak kimi zaman mental sağlığınız için yorucu olabilir. Bu nedenle kendinizi rahatlatacak, işin stresini azaltacak yöntemler bulmaya çalışın. Bunun için meditasyon yapabilirsiniz.

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