Evden Çalışmayı Verimli Hale Getirecek 10 İpucu
Evden Çalışmayı Verimli Hale Getirecek 10 İpucu
Evden çalışmak rahat olsa bile kimi zaman verimsiz olabiliyor. Bu içeriğimizde bunu verimli hale getirecek önerilerle geldik! Bakalım neymiş o öneriler...
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1. Belirli aralıklarla mola vermeyi unutmayın!
2. Yatakta çalışmayın!
3. Kendinize bir çalışma alanı oluşturun!
4. Kendinize günlük ve haftalık hedef belirleyin!
5. İş arkadaşlarınızla iletişimi iyi tutun!
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6. Kıyafetinizi değiştirin!
7. Daha iyi işletimli bir bilgisayar ve hızlı internet bağlantısı kullanın!
8. Uykunuzu iyi alın!
9. Olabildiğince sağlıklı beslenin!
10. En önemlisi de mental sağlınıza dikkat edin!
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