Evdeki Renklerin Psikolojimiz Üzerindeki Etkisini Anlatıyoruz!

Kendini bir sarayda ya da masalsı bir atmosferde hissetmek istiyorsan morun asaletine güvenmelisin. Zenginliği ve lüksü simgeleyen bu renk aynı zamanda hayal gücünü çılgınlar gibi besliyor. Meditasyon yapmak ya da derin düşüncelere dalmak için morun tonları ideal bir ortamı yaratıyor. Gizemli bir havası olduğu için odana karakter ve derinlik katma konusunda çok başarılı. Kendini özel ve değerli hissetmek istediğin her köşede moru rahatlıkla tercih edebilirsin.